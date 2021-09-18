世銀《營商環境報告》中國排名升涉高層施壓？前CEO否認

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）當地時間周五（9月17日）否認了關於她在擔任世界銀行CEO期間施壓提高中國排名的報告。IMF董事會已對此事發起正式審查。



路透社9月17日報道，根據周四（9月16日）公布的一項獨立調查，世界銀行領導人，包括時任行政總裁（CEO）的格奧爾基耶娃，對員工施加了「不當壓力」，以提高中國在該行《2018營商環境報告》中的排名。

格奧爾基耶娃利用此前安排好的與IMF的2,700多名工作人員的會議，對此事做出回應。

格奧爾基耶娃表示，「讓我簡單地告訴你們。不是真的。無論是在這次事件中，還是在之前或之後，我都沒有向員工施壓，要求他們操縱數據。」

她周四曾表示，從根本上不同意該報告的「調查結果和解讀」。上述報告是由律師事務所WilmerHale應世行道德委員會的要求編寫的。

WilmerHale表示，正在編寫第二份報告，這份報告將涉及與數據違規有關的「工作人員潛在的不當行為」。

對此，中國外交部發言人趙立堅9月17日表示，中國政府高度重視優化營商環境工作，有關成績有目共睹，希望世行以事實為依據，以規則為準繩，本着專業、客觀、公正、透明的原則，嚴格按照內部審查程序進行對有關問題的全面調查，以更好地維護全球營商環境報告的專業性、公信力以及成員國的聲譽。