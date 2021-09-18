美國白宮：國會拒提高債務上限　將引發財政和經濟危機

據彭博社報道，當地時間9月17日，美國白宮正警告各州和地方政府，美國政府債務的違約風險可能引發經濟衰退並導致聯邦援助計劃的中斷，最近它一直在敦促國會提高或暫停聯邦債務上限以避免危機發生。



白宮在發布的致各州和地方政府的信中說，「觸及債務上限可能引起經濟衰退。經濟增長停滯，失業率會上升，勞動力市場可能會失去數百萬個就業機會。」白宮表示，救災款、醫療補助和兒童健康保險計劃以及教育、基礎設施和兒童營養等方面的資金髮放都可能中斷。

白宮警告說，「如果美國出現債務違約，各城市和各州可能會遭遇雙重打擊：只要國會拒絕提高或暫停債務上限，收入就會下降，而且聯邦援助將中斷，」白宮補充說，債務上限危機還可能提高各州和各市的貸款成本。

信中還警告到，在長期對峙的情況下，標普500指數可能會暴跌，「國家養老基金資產的價值會因此而下降，影響到各州養老金的正常發放」。

白宮國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）表示，政府最終希望國會能夠避免債務上限危機發生。

非官方組織美國市長會議（U.S. Conference of Mayors）敦促國會兩黨共同採取行動。俄亥俄州代頓市市長威利在一份聲明中表示，「華盛頓的兩黨都增加了我國的債務，兩黨都有義務確保美國能夠繼續履行債務。這是國會最基本的責任之一，議員們不應當去引爆一場會破壞美國（政府）信譽和信用的危機。」