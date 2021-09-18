華為孟晚舟引渡案｜加媒：美國恢復磋商認罪協議

中國電訊設備供應商華為副董事長孟晚舟引渡案有進展，加拿大《環球郵報》9月17日引述消息稱，美國恢復與華為以及她的代表律磋商認罪協議。
內文稱，美國司法部要求她認罪以及支付巨額罰款，以換取美國終止對她的引渡申請以及撤銷刑事訴訟，她將可返回中國。
華為接受違反制裁的企業責任也不在兩者討論範圍之內。
內文引述兩個消息稱，談判已持續數周。
消息人士還稱，談判取決於她是否願意接受認罪協議，美國司法部2020年12月首次就延期起訴協議進行討論，但她當時拒絕這協議。
路透社17日稱，美國司法部及華為均未回應路透社置評的要求。
孟晚舟由香港乘機往墨西哥期间，2018年12月1日在溫哥華機場轉機時被捕。加拿大稱是應美國司法部要求拘捕。之後中加關係急轉直下。有聲音認為康明凱及斯帕弗在華被拘與孟晚舟事件有關，除了他們，2020年8月兩天內2加拿大籍人士因涉及毒品罪行判處死刑。
報道內文稱，是次談判中不涉康明凱及斯帕弗。
消息人士稱，任何有關釋放加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）的討論，都將涉及北京。中國政府要求孟晚舟獲釋回國。惟即使根據美國的和解協議她被允許離開加拿大，他們也不太可能立即獲得釋放。
斯帕弗於中國被以涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密等罪起訴，案件3月19日於遼寧丹東市中級人民法院不公開開庭審理。斯帕弗8月被判處11年有期徒刑。
康明凱涉嫌危害中國國家安全犯罪的案件，3月22日在北京第二中級人民法院進行閉門審訊。
中國外交部2019年5月16日證實2人被捕，其中康明凱於2020年6月19日，被北京市人民檢察院第二分院以涉嫌為境外刺探國家秘密、情報罪向北京市第二中級人民法院提起公訴，斯帕弗則在同日被遼寧省丹東市人民檢察院，以涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪向丹東市中級人民法院提起公訴。