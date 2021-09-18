華為孟晚舟引渡案｜加媒：美國恢復磋商認罪協議

中國電訊設備供應商華為副董事長孟晚舟引渡案有進展，加拿大《環球郵報》9月17日引述消息稱，美國恢復與華為以及她的代表律磋商認罪協議。



內文稱，美國司法部要求她認罪以及支付巨額罰款，以換取美國終止對她的引渡申請以及撤銷刑事訴訟，她將可返回中國。

華為接受違反制裁的企業責任也不在兩者討論範圍之內。

內文引述兩個消息稱，談判已持續數周。

消息人士還稱，談判取決於她是否願意接受認罪協議，美國司法部2020年12月首次就延期起訴協議進行討論，但她當時拒絕這協議。

路透社17日稱，美國司法部及華為均未回應路透社置評的要求。

孟晚舟由香港乘機往墨西哥期间，2018年12月1日在溫哥華機場轉機時被捕。加拿大稱是應美國司法部要求拘捕。之後中加關係急轉直下。有聲音認為康明凱及斯帕弗在華被拘與孟晚舟事件有關，除了他們，2020年8月兩天內2加拿大籍人士因涉及毒品罪行判處死刑。

圖為2021年8月18日，在加拿大卑詩省溫哥華舉行的引渡聽證會休息期間，華為首席財務官孟晚舟（中）離開了卑詩省最高法院。（AP）

報道內文稱，是次談判中不涉康明凱及斯帕弗。

消息人士稱，任何有關釋放加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）的討論，都將涉及北京。中國政府要求孟晚舟獲釋回國。惟即使根據美國的和解協議她被允許離開加拿大，他們也不太可能立即獲得釋放。

斯帕弗於中國被以涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密等罪起訴，案件3月19日於遼寧丹東市中級人民法院不公開開庭審理。斯帕弗8月被判處11年有期徒刑。

康明凱涉嫌危害中國國家安全犯罪的案件，3月22日在北京第二中級人民法院進行閉門審訊。

華為孟晚舟被捕：杜魯多6月22日表示，是中國先把2名加拿大公民被捕事件與孟晚舟案聯繫在一起。圖為3月6日，加拿大民眾在溫哥華卑詩省最高法院附近手持印有加拿大公民康明凱（右）和斯帕弗（左）相片的標語牌，呼籲中國釋放2人。（Reuters）

中國外交部2019年5月16日證實2人被捕，其中康明凱於2020年6月19日，被北京市人民檢察院第二分院以涉嫌為境外刺探國家秘密、情報罪向北京市第二中級人民法院提起公訴，斯帕弗則在同日被遼寧省丹東市人民檢察院，以涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪向丹東市中級人民法院提起公訴。