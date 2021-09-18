美國軍艦通過台灣海峽　中國解放軍全程跟監警戒

針對美國海軍一艘導彈驅逐艦過航台灣海峽一事，中國解放軍東部戰區新聞發言人施毅進行表態。



9月18日，施毅表示，9月17日，美「巴里」號（USS Barry，DDG 52）導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒。

他指出，美方頻頻實施類似挑釁行徑，充分說明美是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

據了解，美國海軍第七艦隊表示，「巴里」號導彈驅逐艦9月17日依國際法例行通過台灣海峽，展現美國對自由開放印度太平洋地區的承諾。這是美艦今年第九度通過台海。

解放軍對於美艦穿越台海，態度強硬。圖為解放軍東部戰區驅逐艦隊訓練。（微博@東部戰區）

美國海軍第七艦隊指，美軍於國際法允許的任何地方飛行、航行和執行任務。美國海軍「阿利・伯克」級導彈驅逐艦（Arleigh Burke-class destroyer）「基德」號（USS Kidd）和海岸防衛隊巡邏艦「芒羅」號（Munro）8月27日通過台灣海峽，為美艦今年第八度通過台海。

台灣國防部則表示，一艘美國驅逐艦由北向南航經台灣海峽。美艦通過台灣海峽南駛期間，台軍全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

值得一提的是，美國與澳洲兩國外長、防長9月16日發布聯合聲明，強調台灣在印太地區的重要作用。雙方都表示有意加強與台灣的關係，稱台灣是一個領先的民主政體，也是兩國的重要合作夥伴。

美國和澳洲在聯合聲明中重申，繼續支持在不訴諸威脅或脅迫的情況下和平解決兩岸問題。