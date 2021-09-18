Facebook又被歐盟監管盯上　首款智能眼鏡引發隱私疑慮

美國社交媒體公司Facebook上周推出了其首款智能眼鏡，朝着提供真正AR眼鏡的目標邁出了一步，但該款產品卻在歐盟引發了隱私擔憂。



愛爾蘭數據隱私監管機構9月18日表示，已要求Facebook公司提供證明，其新推出的智能眼鏡上的LED指示燈，確實有效能讓人們知道自己被拍攝或拍照。

按照歐盟相關法律規定，愛爾蘭數據保護委員會（DPC）是Facebook的主要監管機構，因為該公司歐洲總部設在愛爾蘭首都都柏林。歐盟當前正在實行的《通用數據保護條例》（GDPR）被譽為目前世界上最全面、最嚴格的數據隱私法。

9月早些時候，Facebook旗下即時聊天軟件WhatsApp因違反歐盟隱私法，被愛爾蘭數據保護監管機構處以創紀錄的2.25億歐元（約合2.66億美元）罰款。

Facebook智能眼鏡是與雷朋（Ray-Ban）眼鏡製造商EssilorLuxottica合作開發的，佩戴者可以用它聽音樂、接電話、拍照片和短視頻，並通過一個配套應用在Facebook的各種服務中進行分享。這個名為「Ray-Ban Stories」的眼鏡系列起步價為299美元｡

愛爾蘭監管機構在一份聲明中指出，雖然包括智能手機在內的許多設備都可以記錄第三方個體，但手機、相機記錄時被拍攝者都是他人知情的。而眼鏡不太一樣，記錄時雖然會出現微小指示光，但Facebook或者Ray-Ban並沒有證明，已在現場進行全面測試，從而確保LED指示燈是一種有效的通知手段。

意大利數據保護機構Garante 也存在與愛爾蘭監管機構同樣的擔憂。Garante9月10日表示，已要求Facebook就其新推出的智能眼鏡做出澄清，以評估該產品是否符合隱私法。

DPC還表示，希望Facebook開展一項訊息宣傳活動，提醒公眾這款新產品拍攝時可能會很隱蔽。

亞馬遜、Alphabet旗下的Google、微軟、蘋果和Snap等主要科技公司已競相開發各種智能眼鏡產品，但如何規避隱私或道德問題成為他們需要解決的首道難題。一些重視隱私的人士已經對這類產品表達了強烈的反對態度。