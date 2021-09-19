習近平在加勒比國家峰會致辭　承諾協助戰勝疫情

撰文：歐敬洛
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加勒比國家共同體（CELAC）峰會9月18日在墨西哥城舉行，國家主席習近平透過視像致辭，強調中國重視與美州國家關係。各國就多個議題展開討論，但在人權議題上意見分歧。

習近平在致辭中表示，歷經國際變化，中拉關係已進入平等、互利、創新、開放、惠民的新時代。中方將繼續向拉美和加勒比國家提供力所能及的幫助，協助地區國家早日戰勝疫情，恢復經濟社會發展。

與美洲國家組織（OAS）相對，CELAC由除了美國、加拿大及巴西的所有美州國家組成。

圖為9月18日，加勒比國家峰會在墨西哥首都墨西哥城舉行。（Reuters）
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峰會討論了多個地區議題，包括新冠疫情、大規模難民與毒販犯罪等問題，但部分國家就人權議題上意見分歧。墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）批評OAS實為干涉主義者，是美國的工具。他表示解決人權問題應由美洲國家成立的中立組織論壇上解決，並交由聯合國專門機構給予最終決定。

烏拉圭總統拉卡列（Luis Lacalle）則表示雖然可不同意OAS的管理方式，但不能輕視該組織，他還公開批評古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜違反民主的管治，與同場出席會議的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）爭吵。

薩爾瓦多副總統烏略亞（Felix Ulloa）批評OAS中的「黨派」行為，但表示不期望也不認為會出現替代品。

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