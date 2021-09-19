美國深陷債務上限危機　國會兩黨卻仍在「踢皮球」？

在當地時間9月30日美國本財政年度結束前，國會必須通過撥款法案來保證政府繼續運行。為此，他們需要決定是否提高政府的債務上限，而這直接關係到政府能否繼續借新債還舊債，以及會不會就此「關門」。



澎拜新聞網9月19日報道，白宮9月17日還警告稱，如果美國國會不能提高債務上限，美國經濟可能陷入衰退，無法償還債務。財政部長耶倫（Janet Yellen）此前也發出警告稱，如果國會不採取行動提高或暫停債務限額，美國可能會在今年（2021年）10月的某個時候出現債務違約。

「一旦所有可用措施和手頭現金全部用完，美利堅合眾國將有史以來第一次無法履行其義務。」耶倫在給國會議員的信中寫道，違約將對美國經濟和全球金融市場造成「無法彌補的損害」。

更為棘手的是，當前財政撥款法案亟待通過，再遇上拜登（Joe Biden）政府力推且於近期表決的基建法案與3.5萬億美元預算法案，債務上限問題無疑被高度「政治化」。目前，國會的民主黨和共和黨議員仍舊各懷心思，圍繞這一問題爭論不休，尚未能達成共識。

國會兩黨「踢皮球」？

從定義來看，「債務上限」規定了美國財政部償還國會已經批准的政府債務的最高額度。一旦達到上限，就需要國會提高上限，或暫停上限機制。最近的一次發生在2019年時任總統特朗普政府執政期間，在國債規模當時達到22萬億美元的情況下，美國國會暫停了債務上限機制，為期兩年。

到今年8月1月暫停期終止時，美國債務已經超過了28.5萬億美元。由於在國會暫停或提高債務上限之前，美國財政部不得發行新債，耶倫和她的部門不得不動用「非常措施」來節省現金，避免超過聯邦借款上限。一旦財政部現金耗盡，而債務上限問題又沒有解決，美國政府發生債務違約就成了一個現實的風險。

理論上，民主黨人和共和黨人應當團結一致，通過一項持續性決議，為政府提供資金。但當前的阻礙在於，參議院少數黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）及其共和黨同僚不願幫助民主黨提高或暫停債務上限。據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，麥康奈爾意在將提高債務上限與拜登政府推進的3.5萬億美元的預算法案聯繫起來。

麥康奈爾本周早些時候在Twitter上寫道：「民主黨的總統、民主黨控制下的眾議院和參議院，讓民主黨人擁有了提高債務上限所需的一切手段，這是他們的唯一責任。共和黨人不會促成另一場不計後果的、黨派之爭的徵稅和支出狂歡。」

麥康奈爾堅持認為，如果民主黨人堅持要在基礎設施、氣候變化和社會福利上花費數萬億美元，他們就必須承擔提高債務上限的唯一責任。

《紐約時報》分析指出，麥康奈爾上述論點的問題在於，拜登政府債務堆高部分應歸因於特朗普執政期間的減稅和自由支出政策。正如民主黨人指出的那樣，提高限額相當於為美國過去的行動支付賬單，而不是為未來支出買單。

「如果麥康奈爾和參議院共和黨人選擇違約，以避免支付在特朗普治下積累的債務，這將摧毀經濟，並不可挽回地損害我們國家的財政地位，損害共和黨及其信譽。」參議院多數黨領袖舒默的發言人古德曼指出，「麥康奈爾將成為歷史上第一個迫使美國債務違約的人，每個美國人都知道，參議院的共和黨人應該受到譴責。」

從技術層面來看，民主黨實際上能夠藉助「預算協調程序」在沒有共和黨支持的情況下提高債務上限。不過，民主黨人之所以反覆強調特朗普執政期間產生的債務，其「小算盤」在於拉共和黨人一起「背鍋」，從而避免獨自承擔提高債務所帶來的政治後果。

對此，摩根大通（JPMorgan）前首席經濟學家安東尼·陳（Anthony Chen）指出，美國的債務上限問題充分暴露了民主、共和兩黨「踢皮球」的政治伎倆。

經濟恐陷入「自由落體」危機？

國會兩黨在債務上限問題上「踢皮球」，無疑將對美國社會穩定以及金融秩序產生災難性影響。

一份新的白宮簡報警告說，如果國會兩黨不能達成協議，可能會在美國金融市場引發漣漪效應，導致用於救災、基礎設施和教育的數十億美元援助停止，更不用說應對新冠疫情的行動了。

「經濟增長將放緩，失業率將上升，勞動力市場可能會失去數以百萬計的工作崗位，」白宮表示，「我們希望國會迅速採取行動。」

據路透社報道，代表美國1,400個城市的無黨派組織美國市長會議（United States Conference of Mayors）補充說，「如果不能提高債務上限，我們的經濟將陷入自由落體狀態」，「現在不是允許黨派政治逆轉我們已經取得的進展的時候。」

目前，投資者仍較為樂觀地押注美國將能及時上調或暫緩債務上限，以避免任何形式的違約。不過，美國投資銀行高盛集團的分析師本周在一份報告中寫道，目前圍繞這一問題的扯皮是「十年來風險最高的債務上限期限」。