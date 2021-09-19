亞馬遜首次回應「大規模封號」 ：並非針對中國

在過去的六個月，全球最大的電商平台亞馬遜關閉約600中國品牌的銷售權限，涉及約3000個賣家賬號，其中包含一些大型賣家。除此前廣受關注的濫用評論、虛假評論等行為之外，封號的原因還包含偽造身份、行賄（與第三方灰產合作）、銷售非法產品等不合規行為。

9月17日，亞馬遜全球開店宣佈將對杭州跨境電商園業務進行升級，打造亞馬遜全球首個綜合性賣家培訓中心。

據中國媒體《國際金融報》報道，在會後群訪環節中，亞馬遜全球副總裁、亞馬遜全球開店亞太區負責人Cindy Tai（戴竫斐）針對亞馬遜封號潮的涉及規模及相關政策作出回應稱，上述品牌與賣家賬號均存在多次反覆的嚴重違規行為，亞馬遜曾對其做出過警告，但是由於後續違規行為仍持續出現，最終亞馬遜選擇與其終止合作。

亞馬遜大規模封禁中國賬號對中國海外電商業務造成一定衝擊。（美聯社）

對於被封品牌與賣家中以中國賣家居多的現象，Cindy Tai也表示，亞馬遜對全球賬號的處理方式、規則與政策都一視同仁，並不會受到政治因素、亞馬遜在美國本土受到監管等外在因素的影響。

據Cindy Tai所述，如果一個賣家賬號因為違規行為被停用，亞馬遜會為賣家提供申訴機會。賣家需證明亞馬遜的判斷有誤、或證明其違規行為屬於暫時行為或無意的失誤，並提供如何避免再次違規的方案。在上述前提下，亞馬遜將恢復賬號的正常運營，如賣家被確認違規行為有多次有意反覆時，亞馬遜將會關閉賣家銷售權限，並停止與品牌的合作。

對於申訴的成功率不高的問題，Cindy Tai進一步回應，「對於這600個品牌，（亞馬遜）在之前跟他們（品牌）有過非常多的溝通，有一些賬號被停用又恢復，他們提供了具體不會再違規的方案，但是我們發現他們其實並沒有遵守承諾，所以我們才會決定與他們終止合作。」 Cindy Tai表示，其實，亞馬遜以前已經給過多次機會了。