CPTPP因中國入盟出現分歧　日本澳洲講條件︱國際晨報

中國9月16日向自由貿易協定《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）條約的保存國新西蘭，提交申請加入CPTPP的書面信函。此事加速CPTPP成員國的分歧，當中日本和澳洲對中國加入有所遲疑。



CPTPP的前身是美國主導的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），它被視為美國用來抗衡中國影響力的招數。美國2017年宣布退出後，日本主導將TPP修訂為CPTPP。CPTPP目前有11個成員國，中國要加入，必須得到所有成員國同意。中國17日稱，北京將按照有關程序，與各成員國進行必要磋商。

日媒17日稱，日本政府對中國申請加入CPTPP持慎重立場，有必要觀察中國是否能遵守高標準規則。澳洲貿易部長提恩（Dan Tehan）17日說，若中國不停止對澳洲出口產品的貿易打擊、不恢復與澳洲政府之間的部長級接觸，澳洲會反對中國加入CPTPP。

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加拿大和墨西哥已與美國簽署《美墨加協定》（CUSMA），它們受「毒丸條款」限制，會反對中國加入CPTPP。惟新西蘭、秘魯和智利等國則支持中國加入。

美國白宮16日回應中國的舉動時，指美國不會加入CPTPP。而華府正與盟友一起應對中國的「強制貿易行為」。

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