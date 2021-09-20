德國大選｜最後一場電視辯論結束　社民黨候選人三場全勝保持領先

距離2021年德國大選最終投票日僅剩6天，社會民主黨候選人朔爾茨（Olaf Scholz）在9月19日最後一場電視辯論上，被評為表現最佳黨魁，依舊領跑。



路透社19日報道，在19日晚舉行的德國選舉最後一場電視辯論中，朔爾茨頂住了保守派對手的最後一擊，鞏固了其領先地位。

這場辯論是定於9月26日舉行的德國選舉投票日前的最後一場。與此同時，現任德國總理默克爾（Angela Merke）所屬基督教民主聯盟（簡稱「基民盟」）的候選人拉舍特（Armin Laschet）面臨愈來愈大的壓力，試圖縮小他和社會民主黨（簡稱「社民黨」）候選人朔爾茨的差距。

8月27日，社民黨總理候選人朔爾茨正在進行競選演講。（AP）

在9月19日晚的辯論上，擔任財政部長的朔爾茨利用社會不平等問題抨擊拉舍特，重申如果擔任總理，他將推行最低工資每小時12歐元的政策，而這是拉舍特所屬基民盟所反對的。

朔爾茨說：「拉舍特先生，這也許就是你我之間的區別。我這麼做不是因為有競選活動。我已經提出這個要求很多年了。」

他還強調，這個問題對他來說，關乎公民的尊嚴。

報道稱，辯論結束後不久，民調顯示朔爾茨獲勝，這使他在三場辯論中大獲全勝。截至目前，美國政治新聞網站Politico德國選舉實時民調顯示，朔爾茨所屬社民黨以26%的支持率大幅領跑，基民盟獲得21%的支持率暫居第二，電視辯論中另一候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock）所屬的綠黨支持率跌至15%，排名第三。