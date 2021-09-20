澳英美聯盟｜澳洲撕毀與法協議遇缺口　將租用多艘潛艇應急

澳媒稱，澳洲與美國和英國新簽訂的核艦艇合同還需要很長一段時間才能交付，為應對空窗期，澳洲擬向美國租用潛艇用來應急。



《澳洲金融評論報》9月20日報道，澳洲面對中國急速軍事擴張，美、英兩國協助澳洲建造的核動力潛艇艦隊要等到2024年才能陸續完工。為填補空窗期，澳洲將先以租用潛艇的方式，確保擁有足夠維護主權的國防實力。

參與澳英美聯盟（AUKUS）技術分享談判的澳洲前國防官員巴貝奇（Ross Babbage）9月16日向該報說明，在核動力潛艇艦隊服役前，澳洲可能先向美國租用洛杉磯級（Los Angeles-class）的攻擊艦隊。

澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）表示，澳洲為建造核動力潛艇艦隊將付出「重大成本」，要維護澳洲區域和平及穩定，不可能是免費的。

他還稱，中國也正以前所未有的規模擴大潛艇、巡防艦和航空母艦艦隊。

9月16日，美國、英國和澳洲宣布簽訂AUKUS防衛協議。這個協議的第一項重大計劃是向澳洲提供技術支柱，協助澳洲建造8艘核動力潛艇。

值得注意的是，為了和美、英簽訂這份合同，澳洲取消了2016年與法國達成的常規潛艇建造協議。此事引起法國強烈不滿，法國政府9月17日宣布，召回法國駐美國和澳洲大使。