澳洲地震｜墨爾本建築物受損兼停電　多州民眾疏散

澳洲南部維多利亞州（Victoria）9月22日早上發生黎克特制5.9級地震，暫無嚴重傷亡報告。維多利亞州首府墨爾本（Melbourne）有建築物受損，亦出現停電。多個州份有民眾疏散。



澳洲地理科學（Geoscience Australia）起初把地震定為6級，之後修正為5.9級。

澳洲地震：圖為9月22日，澳洲維多利亞州發生地震，墨爾本有建築物受損，警方封鎖現場。（AP）

《紐約時報》22日報道，墨爾本有建築物的外牆倒塌、玻璃窗碎裂，居民需疏散。墨爾本的路面出現裂縫，居民受停電影響。南澳州（South Australia）亦有震感，當地一間醫院疏散職員和病人。新南威爾士州（New South Wales）有商戶疏散。而首都坎培拉（Canberra）和塔斯曼尼亞州（Tasmania）也有震感。

Earthquake in Melbourne Australia here a building got damaged somewhere in Brunswick St Fitzroy

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震央位於維多利亞州東北部曼斯菲爾德（Mansfield）。地震學研究中心（Seismology Research Center）首席科學家帕斯考爾（Adam Pascale）指，這是維多利亞州有紀錄以來最大強度的陸上地震。