美國眾議院將表決2022國防授權法　涉外交抵制北京冬奧

美國眾議院針對《2022財政年度國防授權法》辯論仍然在繼續，法案目標為鞏固五角大樓的全球技術優勢，並確保美國擁有能力應對中國日益增長的威脅，預計將在9月23日進行表決。



據美國之音（VOA）9月23日稱，這部長達1,300多頁的國防開支法案從諸多方面涉及中國，包括科研發展、人權問題、新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源，及國際影響力等，突顯美國兩黨應對北京在印太地區對美國構成日益增長的戰略威脅凝聚高度共識。

值得一提的是，法案還針對中國政府在新疆的人權侵犯問題提出反制，包括禁止從新疆採購部分產品，以及限制為美國政府官員參與2022年北京冬季奧運會提供財政支持，此舉或將涉及美國對這項運動賽事採取外交抵制。

此外，根據法案第737條款，授權撥付的任何資金均不得直接或透過第三方實體用於在中國的部分研究項目，包括生物醫學、傳染病、基因編輯、遺傳學、病毒或軍事醫學研究。針對參加2019年在中國武漢舉行的世界軍運會的美國軍人是否曾經感染新冠肺炎（COVID-19）進行調查，並在法案生效180天之內向國會軍事委員會提交報告。美國國防部還必須撰寫中國軍力、影響力報告。

2021年4月28日，拜登上任美國總統後首次在美國國會演講。（AP）

美國眾議院9月21日開始就這項年度國防開支法案多達476條修正案展開辯論。儘管過程冗長，法案預計9月23日進行表決。9月初，該法案在眾議院軍事委員會以57票贊成，2票反對的壓倒性投票結果獲得通過。

與此同時，美國參議院軍事委員會9月22日正式向參議院院會遞交參議院版本的《2022財政年度國防授權法》，朝着完成立法程序的方向往前邁進一步。參議院版本法案接下來將等待參議院院會排入議程等候表決。

美國眾議院版本的《2022財政年度國防授權法》將在新一財年為五角大樓提供超過7,700億美元預算，較拜登（Joe Biden）政府所提出的預算增加250億美元。

按計劃，在美國參眾兩院各自通過其版本的國防授權法之後，還必須針對雙方版本內容不同之處進行協調，兩者一致後才能遞交白宮由總統簽署生效。