聯合國大會｜氣候問題主宰會議　中英美等領袖呼籲認真應對

氣候問題是2021年聯合國大會的一個重要議題。聯合國氣候變化大會（COP21）11月1日於蘇格蘭格拉斯哥舉行，不論是美國、中國還是英國等多個國家，都趁這次聯合國大會發言的機會，表現國家與呼籲全球的關注。



英國首相約翰遜（Boris Johnson）在9月22日，聯大上發言表示，全球氣候變化已無法逆轉，但仍可阻止繼續惡化。英國將會主持COP21，約翰遜特別趁聯大發言的機會，呼籲全球關注氣候問題。

約翰遜說：「這是人類應該成長的時候，聆聽科學家警告的時候。」他稱：「看看新冠肺炎的疫情，就會知道他們所說的話是對的。」

圖為9月22日，英國首相約翰遜在聯合國大會上發言。（Reuters）

約翰遜特別稱讚中國停止對外資助興建燃煤發電站的決定，但稱希望中國能更進一步，同時削減國內的燃煤發電，並稱這是因為英國也做得到。英國在2016年全國25%電力來自燃煤發電，但在近年逐步減少，至今只餘下2%。

中國國家主席習近平，在21日透過視像發言時，表示將會停止對外資助所有煤電項目，並大力發展綠色產業。中國是全球最大煤電項目投資者，儘管習近平的承諾並未提及到國內的能源項目，但已足夠讓科學家及環保倡導者暫時鬆一口氣。巴黎協議要求把全球氣候暖化控制在攝氏2度，甚至1.5度之內，這必須有中國的配合參與。

圖為2016年3月2日，南非的薩索爾堡，遠處能看見巨大的燃煤發電煙囪。（Reuters）

這包括了一直正在與中國斡旋，美國氣候特使克里（John Kerry）。克里對中國的決定感到高興，認為這是一個積極訊號。

美國總統拜登（Joe Biden），在發言時也表示道，全球正處於歷史的轉折點：「要麼我們應對氣候變化，要麼承受更嚴重的乾旱和洪水、更猛烈的火災和颶風、和更高的熱浪和海平面上升。」

其他國家也紛紛對應對氣候變化表達了意願，挪威總理蘇爾伯（Erna Solberg）以氣候變化作為大會發言的開場白，呼籲各國遵守巴黎協定的目標。

烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）表示，烏茲別克特別重視應對氣候變化、保護環境和生物多樣性：「這是我們人類崇高的責任，不僅是為了今天，也是為了子孫後代。」

土耳其總理埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）亦表示土耳其決心採取積極步驟，將於下個月將巴黎協定書提交議會批准。雖然較其他國家晚，但得到了歐盟及聯合國的歡迎。