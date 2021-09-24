美國和歐盟擬聯手打擊大型科技巨頭　Google蘋果Facebook成為目標

9月23日晚間消息，據報道，一份備忘錄草案顯示，美國和歐盟計劃採取更統一的方式，限制Google和Facebook等大型科技公司日益增長的市場力量。



新浪財經9月24日報道，美歐貿易科技理事會（U.S．-EU Trade & Technology Council）會議將於當地時間9月29日在匹茲堡舉行。屆時，大會將宣布有關科技、氣候、貿易和供應鏈方面的聲明，而聯合打擊大型科技公司預計將是其中的一項內容。

當前，美國和歐洲均試圖遏制Google、Facebook、蘋果和亞馬遜等美國大型科技公司日益增長的市場力量。因此，雙方的這種合作，對大西洋兩岸的監管機構來說變得至關重要；而對於這些科技巨頭而言，這將使他們更難對抗新法規。

白宮本月早些時候曾宣佈，美歐貿易科技理事會將於9月29日在匹茲堡舉行首次會議。屆時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國貿易代表戴琪（Katherine Tai ），以及歐盟貿易部長東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）和歐盟競爭事務專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）將出席會議。

對於這份備忘錄草案，白宮拒絕發表評論。而蘋果（Apple Inc.）、Facebook、亞馬遜（Amazon）和Google沒有立即回覆記者的置評請求。

該備忘錄草案還顯示，理事會設有10個工作組，負責加強貿易、經濟關係和共同的民主價值觀等。而專注於科技公司監管的小組，將就雙方各自的技術平台監管方法進行訊息交換，在可行的情況下尋求趨同。

分析人士稱，美國和歐盟在許多方面都可以進行更多合作。例如，谷歌在美國面臨幾起與其廣告業務相關的反壟斷訴訟，而在歐盟也面臨與廣告技術相關的廣泛調查。

備忘錄草案稱：「我們已經確定了一些共同關注的問題，如主要平台的『看門人』角色，以及在線中介機構的責任等。在打擊虛假訊息方面，也可以做更多的工作。例如，在線中介機構保護民主進程不受其商業活動影響的責任。」此外，大會還將討論仇恨言論、算法放大和研究人員數據訪問等問題。

而理事會的氣候和清潔技術小組，將努力確定低碳和零碳技術和產品的貿易和投資機會。供應鏈工作組，將專注於確保藥品、關鍵礦物和清潔能源的供應。另外，會議還試圖以一種「平衡、互利的方式」解決半導體晶片短缺的問題，並將避免「補貼競賽」。

對此，華盛頓的幾家科技貿易組織表示，該行業不希望歐洲的數字監管方式在美國被採用。訊息技術與創新基金會（ITIF）主席阿特金森（Robert Atkinson）表示：「其風險在於，歐洲方面將向美國施壓，要求美國採取預防措施與歐盟協調監管，這將損害美國領先的科技公司的利益。我們不應該這樣做，也不需要這樣做。」