新冠肺炎｜莫德納CEO：疫情有望在一年內結束

美國生物製藥企業莫德納（Moderna）首席執行官（CEO）邦塞爾（Stéphane Bancel）在接受《新蘇黎世報》採訪時表示，隨着不斷提升的全球疫苗產能覆蓋需求，新冠疫情有望在一年內結束。



財聯社9月24日報道，在專訪中，邦塞爾表示鑑於過去六個月全行業產能的擴張，到2022年年中應該會有足夠的劑量供應地球上每個人接種疫苗，加強接種應該也可以達到所需的程度。此外，在Delta變異毒株超強傳染性的背景下，那些不接種疫苗的人群最終也會通過感染獲得自然免疫。後續的進展可能與流感一樣，要麼接種疫苗，要麼冒着感染甚至住院的風險。

在被問及這段話是否意味着2022年下半年世界有望走出疫情陰影時，邦塞爾給出了肯定的回答。

此外，在最近非常火熱的加強針接種問題上，邦塞爾預期各國政府將給予放行，給去年最早一批接種疫苗的高危人群加強免疫。此外，莫德納疫苗加強針的劑量僅為原始針的一半，意味着更多人能夠得到接種。邦塞爾表示，疫苗的數量是最大的限制因素。如果劑量減半，未來一年我們將在全球範圍內提供30億劑，而不僅僅是20億劑。

邦塞爾也對「加強劑為何不改變配方」進行了回應，強調公司缺乏足夠的時間做出改變。他透露目前正在臨牀試驗中測試針對Delta病毒優化的變體，將成為2022年加強疫苗接種的基礎。公司也在嘗試同時應對Delta和Beta變種的疫苗。Stéphane同時表示，調整後的疫苗依舊能在老生產線上生產，價格也不會發生變化。

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