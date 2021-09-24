譚德塞尋求連任世衛總幹事　歐盟近20國支持

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）欲連任第二任期，目前已或歐盟（EU）近20個國家支持，中國的態度迄今不明。



世界衛生組織成員國提名新總幹事人選的期限9月23日截止。近20個歐盟國家提名現任總幹事譚德塞連任第二任期。

德國9月22日宣布，將提名譚德塞參選世衛總幹事。法國和德國常駐日內瓦代表團都Twitter上寫道，「9月23日，法國和德國與歐盟國家協調，提名譚德塞博士參加將於2022年5月舉行的世衛組織總幹事選舉。」

2020年1月28日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂會見世界衛生組織總幹事譚德塞（左）。（新華社）

外交消息人士透露，其他歐盟國家效仿柏林的做法，支持這位埃塞俄比亞前衛生和外交部長譚德塞連任。

包括奧地利、法國、葡萄牙和西班牙在內的歐盟國家分別向總部位於日內瓦的世衛組織提交了一個密封信封。

世衛組織10月1日後才會打開這些提名信函，幾周之後，所有世衛成員國將收到候選人名單，接着才會公開。

法國國際廣播電台稱，歐盟多國提名譚德塞續任出乎多方預料，他領導的世衛組織曾被西方國家指責過度遷就中國，在新冠疫情爆發初期推遲宣佈全球進入緊急衛生狀態。

但是在新冠溯源的問題上，譚德塞的立場開始發生轉變，他不贊成世衛組織與中國共同調查團報告中完全排除新冠病毒（SARS-CoV-2）與武漢病毒所發生事故有關的假設。

法廣稱，中國上一次曾全力支持譚德塞當選，目前中方態度不明。有分析稱，譚德塞在新冠病毒溯源問題上所持的立場讓中方尷尬和不滿。

譚德塞：圖為9月17日，世界衛生組織總幹事譚德塞在黎巴嫩貝魯特出席記者會。（Reuters）

7月16日，譚德塞提出到中國展開新冠病毒源頭第二階段調查的計劃，內容包括到武漢的華南海鮮市場等地研究人類及野生動物的數據，以及到2019年12月發現首例人類感染病例地區內的相關實驗室和研究設施進行調查。

針對世界衛生組織提出在中國展開新冠病毒溯源第二階段調查計劃，中國國家衛生健康委副主任曾益新7月22日做出回應，明確表示拒絕。

曾益新表示，中國政府反對將溯源工作政治化，第二階段病毒溯源應該在第一階段病毒溯源的基礎上來延伸。

9月1日，世衛組織總幹事譚德塞在柏林出席大流行病預警中心剪彩儀式時表示，新冠溯源政治化是因為「沒有得到原始數據」，「我們請求中國給出這些數據」。