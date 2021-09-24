華府官員：白宮考慮採取強制手段　獲取美國晶片供應數據

當地時間周四（9月23日），美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，拜登（Joe Biden）政府正在考慮援引冷戰時期的國家安全法，迫使半導體供應鏈企業提供晶片庫存和銷售數據。



財聯社9月24日報道，雷蒙多表示，此舉的目的是為了緩解晶片供應瓶頸問題。該問題已導致美國汽車生產陷入停滯、消費電子產品出現短缺，並找出可能存在的晶片囤積行為。

幾個月來，雷蒙多團隊一直嘗試弄清楚企業是如何分配半導體供應的。但此前多次召集的晶片主題會議並沒有提高行業透明度，許多公司拒絕向政府提交商業數據。

美國商務部現在要求相關企業在45天內填寫調查問卷，提供晶片供應鏈訊息。這一要求是自願的，但雷蒙多稱，她警告行業代表，如果他們不回應，她可能會援引《國防生產法》或其他工具來強迫他們提交。

「我告訴他們，『我不想採取任何強制性措施，但如果他們不遵守，那我就別無選擇了』。」雷蒙多稱，「我今天說過，我們正在評估當前所有選擇、所有工具，我不希望走到那一步，但我們需要看到一些進展，我們確實需要（他們）服從。」

美國國防生產法案（DPA Title III）賦予了美國總統在危機中指導工業生產的廣泛權力。目前還不清楚雷蒙多會如何利用這項法律從晶片製造商或他們客户那獲取訊息，她沒有指明任何具體公司。

美國官員一再強調，如果美國政府要成功解決晶片短缺問題，私營部門必須加快步伐，提供更多透明度。白宮周四舉行的晶片主題會議再次強調這一點。

雷蒙多稱，會議「進行得很順利」，與會者「非常具有建設性」。

目前，美國晶片供應鏈比較混亂，供需雙方都在隱藏真實供應量和需求量。

雷蒙多稱，為獲取晶片訊息請求，有可能通過DPA或其他方式來強制實施。因為供應鏈企業之間缺乏信任，有指控稱，某些消費公司購買了兩三倍的所需（晶片），並進行囤積。

「供應商們表示，他們無法掌握準確需求訊號，因為買家在囤積，所以他們不知道準確需求是什麼。」雷蒙多稱，「而一些消費者又稱，無法從供應商處獲得直接答案，收貨量僅是一開始告知可以獲得量的一半。」