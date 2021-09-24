菅義偉與莫迪會晤　反對企圖單方面改變東海與南海現狀

美日印澳9月24日將舉行四方安全對話（Quad）首腦會談，在此前夕，日本首相菅義偉與印度總理莫迪（Narendra Modi）9月23日會晤，日媒指，兩人強烈反對以武力在東海與南海嘗試單方面改變現狀的行為，並同意合作實現自由開放的印太地區（Indo-Pacific Region）。



四方安全對話首腦會談：日本首相菅義偉與印度總理莫迪9月23日在美國華盛頓市內酒店舉行日印首腦會談。（Twitter@kantei）

由美國、日本、印度和澳洲組成的四方安全對話24日在美國華盛頓召開首腦會談。同樣為此訪美的莫迪和菅義偉於峰會前在華盛頓一間酒店進行首次面對面會談，全程約45分鐘。

▼去片直擊菅義偉與莫迪會晤情況：

共同社報道，雙方就強烈反對經濟施壓和在東海及南海試圖憑藉軍事力量單方面改變現狀達成共識，報道指這是考慮到在軍事和經濟領域加強影響力的中國，此舉被認為意在牽制中國。

報道稱，菅義偉又在會中表示，印度是與日本擁有相同基本價值觀的重要夥伴。莫迪回應稱，日印關係不僅對印度非常重要，對地區和世界的安定繁榮也很重要。