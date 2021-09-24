加媒：若紐約法庭同意結束引渡　孟晚舟最快24日告別軟禁生活

多間外媒報道，華為副董事長孟晚舟9月24日將以視像方式，出席美國紐約聯邦法院的聆訊，料將獲延期起訴協議。加拿大廣播公司（CBC）同日報道，若紐約法院同意結束引渡，孟晚舟將最快可以在9月24日擺脫軟禁生活。



加媒之前已傳出美方與孟晚舟再磋商「延期起訴協議」（Deferred-Prosecution Agreement，DPA）的消息，加拿大廣播公司9月24日引述消息人士報道，孟晚舟將以視訊方式出席在美國紐約聯邦法院的聆訊，並預料她會認罪。

報道內的消息人士又指，作為協議一部份，孟晚舟將繳付罰款。

報道稱，若然紐約法院接受這個協議，加拿大皇家檢察官9月24日晚些時候將在溫哥華法院出庭，以暫停對孟晚舟的引渡程序，成事的話，孟晚舟最快可以在9月24日告別軟禁生活。

孟晚舟自2018年12月1日在加拿大溫哥華轉機時被捕後，處於軟禁的保釋狀態，只能在溫哥華的指定區域內活動。

美媒：已達成協議

《華爾街日報》同日也引述知情人士報道，美國司法部已與華為孟晚舟方面達成協議，將容許孟晚舟返回中國。