孟晚舟回國｜媒體促加拿大吸取教訓：中國是危險的國家

孟晚舟獲釋回國，國際媒體對孟晚舟回國原因進行了分析，稱這是美國緩和中美關係重大舉措。加拿大媒體敦促加拿大政府從孟晚舟案中吸取教訓。



加拿大媒體9月25日對孟晚舟獲釋回國、兩名加拿大人隨後返回加拿大進行廣泛熱議，敦促杜魯多政府吸取教訓。

加拿大法文媒體《Le Devoir》聲稱，被釋放的兩名加拿大囚犯是「政治人質」。

儘管中國一直否認孟晚舟的被捕與幾天後發生的加拿大人被捕之間有任何聯繫。但《Le Devoir》認為，兩名被捕的加拿大人是孟晚舟被捕的「附帶受害者」。

《環球郵報》稱，在孟晚舟獲釋後，中國迅速釋放了兩名加拿大人，這是一個戲劇性的逆轉，中方此前堅稱加拿大人在華被捕案與孟晚舟案無關。

《環球郵報》敦促加拿大政府吸取教訓。

報道稱，加拿大必須從孟晚舟被捕案件中吸取教訓。畢竟，「中國已經利用拘留加拿大公民來恐嚇渥太華政府。」

加拿大《新聞報》（La Presse）指控中國是一個「危險」的國家。

《新聞報》在其社論中說：「這個事件的結局沒什麼是好的，加拿大被捲入了兩個世界超級大國的地緣政治爭鬥。問題是，加拿大不能反對美國，美國最初要求引渡中國華為高管（孟晚舟）。因為如果加拿大開始對美國說不，向中國屈服，我們要在哪裏才能停得下來呢？」

社論最後強調：「這個故事應該提醒我們一件事：中國是一個危險的國家。」

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孟晚舟與兩名加拿大人分別獲釋回國，引發西媒極大關注，普遍認為這對中美加三國關係是利好消息。

美國彭博社稱，美國釋放華為高管孟晚舟，滿足了中國改善中美兩國關係的關鍵要求之一。此舉為改善中美兩國關係鋪平了道路。

報道指出，兩周前，美國總統拜登（Joe Biden）因不滿北京方面將氣候變化進展與其他要求聯繫在一起，包括釋放孟晚舟、解除制裁和取消懲罰性關稅，而與中國國家主席習近平通電話。

9月24日達成的協議似乎就是這麼做的，這是美國多年來為緩和與北京的關係而採取的最大舉措。

彭博社稱，儘管中美這兩個世界最大經濟體之間的一系列問題仍未解決，但阻礙更多合作的最大障礙之一已不復存在。

美國《華爾街日報》稱，美國司法部同意孟晚舟回到中國，從而消除了中美關係惡化中的一個刺激性因素。