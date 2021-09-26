繼立陶宛後　德國證實對中國手機啟動安全調查

在立陶宛建議民眾拒絕購買中國手機後，德國政府也宣布對中國手機啟動安全調查。



據美國政治新聞網站Politico 9月25日報道，德國聯邦訊息安全辦公室（BSI）的一名發言人24日證實，德國已對某些中國手機啟動安全方面的相關調查。

發言人稱，「此項調查是在收到立陶宛方面針對小米等中國手機存在安全漏洞方面的指控後啟動的」。

據報道，負責德國電訊和網絡安全的BSI日前收到了立陶宛國防部網絡安全中心（NKSC）對三款特定中國智能手機型號的分析報告，包括華為的P40 5G機型、小米的10T 5G機型和一加的OnePlus 8T 5G。

此前，立陶宛國防部9月21日建議消費者避免購買中國手機，並建議人們扔掉現有的中國手機，此前立陶宛一份政府報告發現中國手機「具有內置審查功能」。

立陶宛國家網絡安全機構21日表示，中國智能手機巨頭小米公司在歐洲銷售的旗艦手機內置了檢測和審查「自由西藏」、「台灣獨立萬歲」或「民主運動」等詞彙的能力。

據中國媒體澎湃新聞報道，小米發言人對立陶宛上述指控回應稱，小米手機不審查其用户的通訊。

發言人強調，小米從來沒有，也不會限制或攔截手機用户的任何個人行為，例如搜索、打電話、瀏覽網頁和使用第三方通訊軟件。小米充分尊重和保護所有用户的合法權益。小米遵守《歐盟通用數據保護條例》（GDPR）。