孟晚舟回國｜專家：美國放人不等於放過華為　科技戰或升級

孟晚舟獲釋回國，對中美關係和中加關係有何影響？輿論指出，孟晚舟獲釋回國給中美關係的緩和帶來希望，但美國釋放孟晚舟不等於放過華為。



據法媒稱，加拿大前駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）9月25日表示，加拿大與中國可能「不會再回到從前的狀態」，但孟晚舟事件的解決使得加中關係「少了一根刺」。

加拿大不列顛哥倫比亞大學公共政策教授埃文斯（Paul Evans）25日對《日經亞洲評論》說，孟晚舟回到中國，這是温哥華快樂的一天。不過，在與中國的戰略競爭中，加拿大將在多大程度上與美澳保持一致，有待觀察。

中國上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯告訴中國官媒《環球時報》，孟晚舟案階段性解決某種程度上將使中美關係的氣氛得到改善。

中國社科院美國所研究員呂祥也表示，不管是華為，還是其他可能對美國形成技術競爭力的企業，美國都會打壓。但孟晚舟案的解決讓外界對中美關係出現一定程度的緩和抱以期待。

孟晚舟抵達深圳機場（請點擊圖集瀏覽）：

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德國之聲指出，孟晚舟終於重獲自由，多項評論稱這項進展有助於緩解中美緊張關係。

美國《紐約時報》稱，孟晚舟獲釋消除了中美兩國之間的一個麻煩。這個耗時三年案子的結局表明，在一場雙方都被指控挾持人質的重大爭端中，中美兩國是有可能達成某種和解的。

孟晚舟與美國司法部達成暫緩起訴協議，與律師激動擁抱（請點擊圖集瀏覽）：

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不過吳心伯也指出，美國挑起孟晚舟案主要是為了打壓華為，現在釋放孟晚舟並不等於放過華為。拜登（Joe Biden）政府在對華技術戰方面的舉措可能還會升級。

《紐約時報》稱，孟晚舟案件的結束並沒有終結圍繞着華為的鬥爭，孟晚舟是華為的首席財務官。儘管與孟晚舟達成協議，但美國司法部針對華為公司的刑事案件仍在繼續。

中國駐加使館人員到機場送行，孟晚舟強忍淚水與友人分別（請點擊圖集瀏覽）：

分析稱，實際上，美國檢方可能會將孟晚舟「承認不當行為」的做法作為針對華為的證據，其中包括孟晚舟「故意誤導銀行高管，讓該公司得以避開制裁的聲明」。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）9月23日表示，如有必要，拜登政府將對中國電信企業華為公司採取進一步行動。

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