德國調查華為及小米等中國製手機是否有「安全漏洞」

與中國關係緊張的立陶宛鼓動抵制中國手機的做法，對歐盟其他一些國家對中國手機的態度也造成一定影響。



中國環球網9月26日報道，負責德國電信和網絡安全的德國聯邦資訊安全局（BSI）的一名發言人24日向德新社證實，在立陶宛警告小米和華為等中國手機存在安全漏洞和內置審查功能後，德國已就小米等中國手機存在安全漏洞的指控啟動相關調查。

德媒稱，BSI日前收到了立陶宛國防部網絡安全中心（NKSC）對三款特定中國智能手機型號的分析報告，包括華為的P40 5G機型、小米的10T 5G機型和一加的OnePlus 8T 5G。NKSC此前聲稱小米在歐洲銷售的旗艦手機具有內置檢測和審查功能，能夠檢測涉及一些違反一個中國原則的敏感字眼，並建議不要購買中國產手機。

除對小米的「指控」外，德媒25日援引立陶宛方面的報告稱，華為應用商店會鏈接到「不安全」的來源。不過，NKSC在一加設備中沒有發現任何缺陷。

BSI發言人表示，在德國政府機構的公務手機採購清單上，並沒有小米等中國品牌手機。但是BSI不能排除公務員利用私人購買的小米手機處理公務的可能性。對於立陶宛發來的報告，德國執政黨基民盟和社民黨都要求BSI跟進該訊息。

對於立陶宛方面的所謂指控，小米發言人此前回應道：「小米從來沒有、也永遠不會限制或阻止用户的任何個人行為，例如搜索、通話、瀏覽網頁或使用第三方通信軟件。」華為位於波羅的海地區的代表此前表示，華為這款手機不會向外部發送用户數據。

一位不願透露姓名的德國安全政策專家25日對《環球時報》記者表示，德國聯邦訊息安全辦公室的調查應該是對歐盟國家立陶宛發來的報告的「一次例行性調查」。他認為，德國等歐盟大國的安全技術明顯比立陶宛強，但前者並沒有發布過中國智能手機所謂的安全問題。儘管此類報告的指責最後多因沒有證據不了了之，但可能會影響中國手機業務在歐洲的擴張。

德國電視一台說，該警告至少會給中國科技集團的業務帶來壓力。

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