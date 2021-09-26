廁紙之亂重演？供應鏈危機＋物流成本增　美國Costco重啟限購令

美國最大的連鎖超市Costco的貨架又空了，這一次不是因為新冠疫情導致的恐慌性搶購潮，而是源於供應鏈危機和物流成本飆升。



中國媒體第一財經9月25日報道，9月23日，開市客宣布將對美國境內的衛生紙、清潔產品和瓶裝水等生活用品重新實施限購。該公司首席財務官加蘭蒂（Richard Galanti）在財報電話會議上將物流成本稱為「長期性的通脹因素」，加之在勞動力成本上升、產品需求增加、晶片短缺、和大宗商品價格走高等多重因素共同作用下，進一步加劇了通脹壓力。

「我們不可能承擔所有的壓力，部分壓力勢必轉嫁至消費者。」他預計，開市客銷售產品的整體價格上漲幅度在3.5%-4.5%。其中，生活用品類的紙製品價格漲幅達4%-8%，寵物產品價格漲幅達到5%-11%。

投行斯迪富的分析師預計，開市客或將在明年上調會員年費，漲幅約為8%。

而這不僅僅是開市客一家的難題，聯邦快遞（FedEx）宣佈，鑑於成本上漲和充滿挑戰的運營環境，自2022年1月3日起將美國國內運單價格平均上漲5.9%。

當前，恰逢美國商家開始為年末的假日季消費摩拳擦掌衝刺之際，供應鏈危機和物流成本飆升導致的通脹壓力，究竟應該由誰來埋單？

漲漲漲

數據分析公司Adobe Digital Insights的報告顯示，美國電商產品價格已連續15個月上漲。8月，電商平台上的服飾品價格較去年同期大漲15.52%，非處方藥、運動產品和傢俱產品的價格按年漲幅分別為4.66%、3.47%和2.6%。

2021年的前8個月，美國消費者線上交易額突破5410億美元，較去年同期上漲9%，較2019年同期漲幅達58%。

旗下擁有穀物麥圈Cheerios、哈根達斯和優諾（yoplait）酸奶等品牌的食品公司（General Mills）預測，在2022財年該公司成本增幅將達到7%-8%。該公司首席執行官哈梅寧（Jeff Harmening）警告稱：「伴隨通脹走高，我們將在年內繼續上調商品價格。」

23日，達登餐飲公司（Darden Restaurants）預計旗下餐廳的菜單價格將上漲約4%。該公司首席執行官李（Eugene Lee）坦誠漲價的決定「非常謹慎」，他解釋稱：「我們希望確保絕大多數的消費者依舊能承擔價格的上漲。」

成本大幅上升

成本上升大幅蠶食通用磨坊食品公司的盈利，截至8月29日的財季數據顯示，雖然整體銷售額上漲4%，但受銷售、運營和其他成本增加的拖累，當季淨收入較去年同期下滑1.86%。

為緩解物流壓力，開市客已在明年包租了三艘遠洋船，用於運輸往來於北美和亞洲的集裝箱貨物。每艘船可以同時運載約800個至1000個集裝箱。

然而，這可能遠無法解決眼前的供應鏈危機。

9月19日，堵在加利福尼亞州洛杉磯港和長灘港外等待卸貨的集裝箱船隻達到創紀錄的73艘。據以色列物流企業Freightos的數據顯示，港口擁堵等的物流因素已導致單個集裝箱從中國運抵美國最終目的地的時間增加了83%。

除了物流成本，人力成本的上升也是企業面臨的挑戰。

美國聯邦政府於疫情期間祭出的額外失業救濟福利已於9月初正式到期，約有850萬勞工將受影響。經濟學家此前預期，這將在一定程度上「鼓勵」更多人回歸勞動力市場。

不過，一項由哥倫比亞大學、哈佛大學、馬薩諸塞大學阿默斯特分校和多倫多大學研究學者共同進行的研究發現，在6月停發額外失業救濟福利的地區，87.5%的失業者至8月初仍未重新就業。數據顯示，個人健康和兒童看護等原因成為重新就業路上的主要障礙。

聯儲局何時出手

聯儲局於9月22日更新的季度經濟預測概要（SEP）顯示，聯儲局預測2021年個人消費支出（PCE）價格指數漲幅為4.2%，較6月份預測值上修0.8個百分點。聯儲局預測，明後兩年的PCE價格指數漲幅有望降至2.2%，長期通脹預測維持在2%不變。

不過，克利夫蘭聯儲主席梅斯特（Loretta Mester）周五表示，在消費者強勁需求和供應鏈挑戰的雙重因素作用下，恐將導致民眾和企業調高對未來通脹的預期。

梅斯特擔憂，一旦通脹預期走高，聯儲局將不得不採取行動抑制價格走高。