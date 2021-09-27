德國大選｜兩黨籌組政府競賽開始　兩位「準」總理對華態度如何？

德國聯邦議院選舉結束，社民黨以25.7%微弱優勢獲勝後，社民黨候選人朔爾茨（Olaf Scholz）9月27日表示將組建新政府。根據得票結果，總理人選料是朔爾茨，或是聯盟黨（基民盟／基社盟）的拉舍特（Armin Laschet）。對於關注中德關係的人而言，他們以及其政黨的對華立場值得檢視。



據俄羅斯衛星通訊社9月27日報道，朔爾茨宣布已獲得授權，與綠黨和自民黨組成新的德國政府。

現年63歲的朔爾茨是現任德國副總理兼財政部長。他的對華態度被媒體形容為一個「黑箱子」。這是因為他在選前數月都迴避外交政策議題。

他出席9月23日舉行的選前最後一場電視辯論上，也是唯一未直接談及中國的主要政黨候選人。他僅強調在外交戰略方面需要一個強大、自主的歐洲。

一名「熱衷於德國改變對華政策」的人士「擔憂地」對媒體說，朔爾茨或許會延續默克爾的做法，不做任何改變。

中國社科院歐洲研究所研究員趙俊傑對《環球時報》記者說：「過去兩屆聯合政府，朔爾茨都是主要參與人，受默克爾影響很深，在很多方面都模仿她學習她，甚至包括一些肢體語言。朔爾茨追隨該黨前領導人施羅德的路線，強調務實政策和不同於美國的獨立價值觀。」

德國大選：圖為9月27日，德國社民黨總理候選人朔爾茨（左）在首都柏林出席社民黨執行委員會會議。（AP）

料先站穩陣腳？

一名德國波恩大學學者說，朔爾茨在擔任漢堡市長期間與中國關係很好，「尤其是開展了很多和上海的合作項目，如果當上總理，他首先會尋求穩定，在競選期間，我不記得他對中國有過批評的言論 」。

在6月份舉行的一次辯論會上，朔爾茨說，他「明確反對任何脫勾幻想」。

不過在社民黨此前發布的競選綱領中，涉華內容既有正面的也有負面的。

該黨肯定了「中國在世界上的重要性日益增強」，強調「如果沒有北京，很難想像我們能在當今時代應對經濟、生態、社會和政治挑戰」。但這份文件提出與中國的「利益和價值觀衝突」正在增多。內文對於新疆、香港、台灣問題，社民黨使用了「譴責」「嚴重關切」等字眼。

社民黨外交政策發言人施密特曾說，如果該黨執政，那麼其對華政策將是「一種演變，而並非全面改造」。

他稱，下一屆德國政府「肯定不會維持現狀」，新任首相會改變對華路線，因為中國也變了。

朔爾茨目前沒有直接談及中國議題，只是強調在外交戰略方面「需要一個強大、自主的歐洲」。圖為2021年9月26日，朔爾茨在柏林社民黨總部向支持者發表講話。（AP）

拉舍特立場更明確

另一位德國總理候選人是現年60歲的拉舍特（Armin Laschet），是在2021年1月成為基民盟主席。拉舍特在對華政策上比朔爾茨更加明確。

在選前最後一場電視辯論上，他支持延續默克爾的對華政策，認為德國必須繼續當好「中國的可靠夥伴」。

英媒曾在6月，報道了拉舍特對於批評中國人權問題提出質疑。他說，德中關係是以強大的商業聯繫為主導的。

拉舍特目前任州長的北萊茵－威斯特法倫州（Nordrhein-Westfalen）是華為、小米、中興等公司的歐洲或德國總部所在地。該州的杜伊斯堡是中歐班列的重要樞紐。

德國大選：圖為9月26日，德國基民盟總理候選人拉舍特（左）與妻子在亞琛為德國大選投票。（AP）

他此前參加德國工業聯合會舉辦的活動時稱：「如果有人想開始一場新冷戰，那將是錯誤的答案。」不過，他也說過這樣的話：「中國應接受互惠和多邊主義原則，並尊重人權。」

德國基民盟內部也有很多對華強硬的聲音。一個較有影響力的人物是德國聯邦議院外交委員會主席呂特根。

來自G7國家的69名議員1月發表聯署信，呼籲G7國家政府聯合對抗中國。信件主要發起人包括呂特根。

聯盟黨6月公布的競選綱領中，該黨將中國定義為競爭者、合作夥伴以及系統性對手 ，並稱如今最大的外交和安全政策挑戰來自中國。

該文件建議對中國採取「雙重策略」：「必要時」，採取與跨大西洋夥伴和其他盟友更加協調一致的立場，在保護知識產權、數據、技術等方面與中國抗衡；「可能時」，推動與中國的合作，但需要建立在「平等競爭」和「互惠」的基礎上。

在競選綱領專門談論中國的章節，聯盟黨以「平視中國」作為標題。

圖為2021年9月6日，基民盟（CDU）總理候選人拉舍特在柏林的黨總部活動上發表講話。（AP）

德國聯邦選舉委員會9月27日凌晨公布計票結果顯示，德國社民黨在聯邦議院選舉中領先，得票率為25.7%，現任總理默克爾（Angela Merkel）所在聯盟黨得票率為24.2%。

德國聯邦選舉委員會消息顯示，新一屆聯邦議院包括735名議員，其中社民黨206人，聯盟黨196人，綠黨118人，自民黨92人，德國選擇黨83人，左翼黨39人。

德國之聲提到，一旦新政府成立，德國總統才會提名一位總理，由聯邦議院選舉產生。這通常是新組建的政府中聯盟夥伴的主要候選人。為了當選，總理候選人需要獲得投票的絕對多數。到目前為止，包括默克爾在內的所有總理都在第一輪中當選。

值得注意的是，社民黨選擇組建政府的綠黨和自民黨對中國問題態度強硬。在這之前，7個主要政黨的候選人9月23日進行了最後一輪電視辯論，終於談及中國。首先提及中國的綠黨候選人貝爾博克（Annalena Baerbock）抨擊默克爾領銜的聯邦政府「對專制政權太軟弱，導致中國、俄羅斯等國坐大。希望能有一套歐盟共同對華政策，從而避免被挑撥離間各個擊破」。

自民黨主席林德納（Christian Lindner）立刻對貝爾博克表示贊同，並且補充說，德國經濟界需要擺脱對中國的依賴，為此德國應當和亞洲其他國家以及南美國家簽署協議，「面對中國，我們必須同等兼顧利益與價值觀」。