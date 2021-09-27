習近平與文在寅會否互訪？韓國駐華大使館：取決於疫情

韓國駐華大使館高官9月27日再次談及中國國家主席習近平訪韓事宜，以及2022年2月北京冬奧會為契機安排總統文在寅訪華問題。



據韓聯社9月27日報道，韓國駐華大使館高官提到，中韓領導人能否在韓國總統文在寅任期內互訪對方國家取決於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情形勢。

韓國駐華大使館高官就中國國家主席習近平訪韓事宜表示，中方始終表明將習近平訪韓視為首要課題的立場，但其前提條件是新冠肺炎疫情形勢趨穩。文在寅曾於2017年12月以總統身份首次訪華，後於2019年12月借出席中日韓首腦會談之機第二次訪華。但受新冠肺炎疫情影響，習近平回訪的日程至今尚未敲定。

對於文在寅2022年2月以出席北京冬奧會開幕式為契機訪華的可能性，韓國駐華大使館高官表示，目前還需進一步觀望，最大的變數是中國政府針對北京實施的高強度防疫措施。

在這之前，中國外長王毅9月15日訪問韓國。韓聯社曾猜測可能談及中國國家主席習近平訪韓事宜，王毅拜會韓國總統文在寅時，邀請文在寅在2021年2月北京冬奧會之際訪華。

不過，中國外交部官方網站和韓國方面公開會談內容顯示，王毅會見文在寅並未提及習近平訪韓事宜，也沒有邀請文在寅在2021年2月北京冬奧會之際訪華。