美國前五角大樓高官：台灣處極度危險當中　美國未必為台而戰

前美國國防戰略的前五角大廈副助理部長、特朗普政府2018年《國防戰略報告》首席作者科爾比（Elbridge Colby）最近發表新書《拒止戰略》（Strategy of Denial），在書中稱，中國統一台灣的最佳策略，是以最快方式攻佔，並取得對台灣的控制，使美國來不及干預以造成既成事實。

他更警告台灣，還有極大的可能是「美國人不會為你而戰」。



台灣申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的隔天，24架解放軍軍機飛入台灣西南部防空識別區巡視。美媒《美國之音》稱，這種近年來被稱為「灰色地帶」（gray zone）的手段，是一種以未達戰爭或衝突的軍事、外交、經濟和政治施壓，試圖以最大壓力強迫台灣人民接受與其統一。

前美軍印太司令部司令大衛森（Philip Davidson）上將也警告，中國可能在未來6年內對台灣採取軍事行動。

9月21日，中國珠海航展會場，突然出現全球首見的殲16D電子作戰機，其電戰莢艙與美製EA-18G同級，引起外界震撼。（人民視覺）

特朗普政府2018年《國防戰略報告》的首席作者科爾比最近在新書《拒止戰略》（Strategy of Denial）中指出，美國撤出阿富汗之後應該聚焦亞洲，創建一個組織鬆散的聯盟來抗衡中國的擴張，阻止中國跨出第一島鏈。

科爾比日前在一場研討會上說，他認為「最危險」的假想情況，那就是解放軍以封鎖和轟炸侵略台灣，並以最快方式攻佔並取得對台灣的控制，使美國來不及干預，然後在造成「既成事實」（fait accompli）後，美、日、澳等國家將被迫接受這難以逆轉的新現實，這將是北京「最好的舉措」。科爾比稱，「我必須告訴你們，美國和其他國家將會接受這個新現實。這是非常真實、非常可能的最終結果。」

▼蔡英文一日視察三軍事單位，稱台軍導彈部隊是「不對稱作戰」要角：

儘管芝加哥全球事務委員會（The Chicago Council on Global Affairs）8月26日公佈的民調結果顯示，如果中國侵犯台灣，有超過一半的美國人讚成派軍防衛台灣。科爾比表示，現實的情況是，一旦那種情形發生，美國總統的領導力和某些其他因素才是真正的關鍵。因為他從非正式調查看到的是，多數美國人對於「為台灣而戰」沒有興趣。

科爾比說，「我要強調，尤其是對我們的台灣朋友，就是『你正處於極度危險中』，這個危險不僅來自中國，而且還有可能最終美國人民會決定，代價和風險太高。」