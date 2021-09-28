王毅與聯合國秘書長古特雷斯會唔　指中國堅定反對鼓吹冷戰言行

撰文：洪怡霖
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中國國務委員兼外長王毅9月27日與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）視像會晤時稱，中方堅定反對任何製造分裂和鼓吹冷戰的言行。

王毅表示，當前，世紀疫情加速百年變局演進，世界充滿不確定和不穩定，古特雷斯呼籲國際社會不能再分裂和世界不能陷入新冷戰，中方對此深有同感。

王毅指，中國作為負責任的大國，將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，還有公共產品的提供者。

中國外交：中國務委員兼外長王毅9月27日以視像形式與聯合國秘書長古特雷斯會面，圖為中國外交部28日發布的相片。（中國外交部）

據中國外交部通稿，古特雷斯表示，聯合國高度評價中國宣布不再新建境外煤電項目，這是中國為應對氣候變化做出的新貢獻。

古特雷斯還說，聯合國願與中國密切協調合作，維護和實踐多邊主義，倡導相互尊重的國際關係，共同應對各種全球挑戰，尤其是推動國際社會為發展中國家疫後復甦、應對氣候變化，提供更大支持和幫助。

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中美關係

2人會晤期間提及中美關係。王毅說，中美關係的是非曲直一目了然，面對美方的無理打壓和造謠抹黑，中方別無選擇，只能也必須挺起脊樑，堅決應對，以捍衛國家的主權和民族尊嚴，維護中國人民的正當發展權利。

王毅也補充道，美方近期表示不希望對抗和不搞冷戰，希望兩國關係重回正軌，如果美方履行承諾，中方願同美方相向而行，就如何搞好中美關係交出一份讓兩國人民都滿意的答卷。

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