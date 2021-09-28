WTO決定設置專家組　解決日中不銹鋼反傾銷稅糾紛

日本政府以中國對日本產不銹鋼製品徵收反傾銷稅違反國際協定為由，要求世界貿易組織（WTO）設置爭端解決專家組，有關要求在9月27日獲得支持。



據日本共同社9月28日報道，圍繞日本訴諸世界貿易組織稱中國對日本產不銹鋼製品徵收反傾銷稅不當的糾紛，WTO爭端解決機構（DSB）9月27日決定設置相當於法院「一審」的爭端解決專家組。

2021年6月訴諸WTO後，旨在解決問題的中日磋商無果，因此日方在8月DSB會議上要求設置專家組，但遭中方拒絕。遵循第二次要求時只要包括日本的全部成員不反對則將設置的規定，此次得到批准。

共同社提到，今後在選出構成專家組的3名貿易問題專家後，原則上6個月內得出結果報告。中日兩國若對專家組報告不滿則可上訴，但相當於「終審」的上訴機構因美國反對而無法補充委員，近兩年處於停擺狀態，也可預見解決將趨於長期。

日本政府2021年6月向WTO提起訴訟，基於WTO協定要求中國進行雙邊磋商，但未能解決問題，因此進入爭端解決專家組的程序。據稱估計徵稅導致日本產品年銷售額損失約56億日圓。