美國馬里蘭州報館2018年致命槍擊案　疑犯被判超過5次終身監禁

美國馬里蘭州（Maryland）一間報館在2018年發生槍擊事件，導致5人喪生。法院9月28日判處疑犯拉莫斯（Jarrod Ramos）超過5次終身監禁，並不准假釋。



拉莫斯在2019年承認23項控罪，但以馬里蘭州法例的精神障礙辯護，作為不應承擔刑事法律責任的理由，但最終陪審團經過不足兩小時的退庭商議後，駁回拉莫斯律師提出的辯護理由，裁定他需要為五條人命負上刑事責任。

馬里蘭州安妮阿倫德爾縣（Anne Arundel County）法官瓦克斯（Michael Wachs）在判刑前指出，拉莫斯曾向心理治療師表示，假如自己可以出獄，將會殺更多人。瓦克斯形容拉莫斯的行為冷血和無視神聖的生命，因此裁定他超過5次終身監禁，而且禁止假釋。

美國馬里蘭州報館槍擊案：疑犯拉莫斯事發前曾與肇事報館有多年積怨，最終導致5人喪生。（AP）

事件發生於2018年6月28日，拉莫斯持霰彈槍闖入安妮阿倫德爾縣的《首都新聞報》（Capital Gazette）辦公室開火，造成5死20人傷，為美國史上其中一宗最嚴重的襲擊記者案。

當地傳媒指，拉莫斯與出事報館有長期糾紛。拉莫斯曾在2012年入稟《首都新聞報》及專欄作者哈特利（Eric Hartley）誹謗，有關報道指拉莫斯涉及一宗刑事騷擾案件。法庭最終不受理。拉莫斯之後不時透過社交網站發文攻擊報社。