美國聯邦政府面臨停擺　債務限額為何變成政治籌碼｜新聞教室

美國財政年度9月30日屆滿，但國會尚未通過撥款，聯邦政府或於10月1日開始停擺。眾議院上週其實已經通過撥款法案，但同時通過提高政府債務限額。由於共和黨反對，參議院迄今仍然未通過法案。為什麼債務限額變成了兩黨的政治籌碼？



美國聯邦政府停擺不是新鮮事。自1981年以來，美國聯邦政府停擺14次，其中最長一次是2018年底至2019年初的一次，歷時35日。當時，國會就時任總統特朗普（Donald Trump）撥款57億美元興建美墨圍牆的要求爭持。停擺期間，除了政府服務暫停以外，部份聯邦政府僱員被迫休假。但今次的停擺危機帶出了另一個爭議——債務限額。

圖為2021年9月27日，美國華盛頓的國會大廈。（AP）

債務限額是什麼？

債務限額是指聯邦政府獲准授權借貸用來履行財務責任的限額。因為美國目前出現財政預算赤字，政府必須借貸應付開支，例如是社會安全網計劃、國債利息和軍隊薪金等。提高債務限額不代表通過新撥款。

根據美國憲法，國會必須授權政府借貸。第一次世界大戰前，政府每次發行債券需要國會同意。後來設定了債務限額，讓政府能夠簡化程序，應付戰爭開支。

目前的債務限額是28.4萬億美元。特朗普政府時期，債務限額曾三次暫緩執行。2019年，國會按照兩黨共識通過暫緩執行債務限額，期限7月已經屆滿。之後，財政部長耶倫（Janet Yellen）一直利用「特別措施」拖延，避免違約。彼得．彼得森基金會估計，美國債務達到28.43萬億美元。耶倫28日稱，如果未能提高債務限額，現金將於10月18日耗盡。

圖為2021年9月28日，美國財政部長耶倫出席參議院銀行、住房和城市事務委員會聽證會。（AP）

債務限額如何變成政治籌碼？

債務限額如今成為共和黨向民主黨討價的籌碼。雖然提高債務限額是要履行以往通過的財務責任，但共和黨把事情與美國總統拜登（Joe Biden）萬億美元的加稅計劃相提並論。民主黨堅持兩黨都有責任提高債務限額，但參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）則把責任推給民主黨，拒絕「同流合污」。他表示，「民主黨控制參議院、眾議院和白宮」，如果民主黨想於沒有共和黨任何貢獻的情況，通過開支法案，「他們將需要自行提高債務限額。」

一直以來，提高債務限額都是慣例。但隨政治環境趨向兩極，圍繞債務限額的極端手段變得常現。穆迪分析公司（Moody's Analytics）估計，如果國會未能通過提高債務限額，政府未能履行財務責任，美國經濟或再步入衰退，導致600萬職位和15萬億美元家庭財產蒸發。當然，美國可以選擇完全廢除債務限額，或強制通過撥款同時通過提高限額，甚至將限額提高至極高水平，但一切都要國會同意，絕不是容易的事情。