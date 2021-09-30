岸田文雄成日本自民黨總裁　河野太郎不敵「老人政治」｜國際晨報

日本自民黨總裁選舉於9月29日舉行，前外相岸田文雄擊敗行政改革擔當大臣河野太郎，當選新任總裁，篤定成為新首相。屬於黨內改革派的河野太郎，在民意調查遙遙領先，但他不獲黨內元老支持，最終仍因不敵「老人政治」而落選。



這次選舉展開了兩輪投票，在自民黨議員和基層黨員參與的首輪投票，河野太郎落後岸田文雄一票。由於沒候選人取得過半票數，兩人進入只有議員和黨支部參與的次輪投票，結果岸田文雄以257票，擊敗170票的河野太郎。

河野太郎的改革意識令他吸引到大量黨內少壯派和邊緣人士的支持，如他曾表明要廢止核電、討論讓女性當天皇。但保守的元老黨員不接受他的改革意識，又指他脾氣固執。

他得不到前首相安倍晉三所屬的最大派系，以及麻生太郎的第二派系全力支持，甚至有輿論指兩派人曾商討在次輪投票中形成「河野包圍圈」，力阻他上位。

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自民黨內岸田派的領導人、64歲的岸田文雄相比之下，成為元老黨員眼中「最不會錯」的選擇。岸田文雄樹敵不多，政見並不特別前衛，一直被視為最穩健的角色，因此獲元老支持。

岸田主張抗衡包括中國在內的獨斷政權。他計劃提高海上保安廳的能力、應對南海局勢，並關注新疆人權。

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