朝中社：朝鮮測試新型防空導彈　一個月內第四次試射新武器

朝中社10月1日報道，朝鮮在9月30日測試新型防空導彈，是平壤方面三天內再次試射新武器，亦是一個月以內的第四次。不過朝鮮領袖金正恩未有到場觀看。



朝中社的報道指，有關試射由朝鮮國防科學院負責，測試新型防空導彈綜合戰鬥性能、發射架、雷達、戰鬥綜合指揮車的表現。

當局指，新導彈採用雙打控制技術和雙重脈衝引擎等新技術，大幅度增加導彈控制系統的速應性、制導精準度、空中目標消滅距離，並透過今次試射驗證其戰鬥性能，為將來研發不同防空導彈系統中具有實際意義。

朝鮮9月28日試射火星-8號超音速導彈。（Reuters）

韓聯社10月1日引述分析認為，朝鮮報道中提及的「反航空導彈」是指地空導彈，「雙打控制技術」指的是導彈彈頭和中間部分安裝可變機翼、以增加穩定性和機動性的技術。「雙重脈衝驅動」可能是指提高固體燃料推力的部件。

韓聯社1日引述韓國國防安全論壇（KODEF）專門研究委員申宗佑（音）認為，這是朝鮮在2020年10月和2021年1月閱兵儀式上公開的導彈。朝鮮在2021年1月的勞動黨八大閱兵儀式上公開裝有4個發射管的新型地空導彈發射車。

朝鮮9月15日試射鐵路搭載導彈系統，並聲稱擊中位於東海的目標。（Reuters）

另外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9月30日表示，對於朝鮮近日試射導彈感到憂慮，指平壤方面多次違反聯合國安理會決議的行為，增加損害東北亞地區的穩定及安全。

朝鮮勞動黨副部長金與正9月25日在提及與韓國討論舉行首腦會談的可能性時也指出，平壤方面為應對眼前的半島軍事環境和軍事威脅而採取的自衛性舉措被定性為「挑釁」，美韓卻將自身增強軍備的行為美化稱「確保對朝威懾力」。