美國政府避過停擺後尚有危機　共和黨：民主黨須自行提升債務上限

在美國當地時間9月30日距離午夜還有數小時，美國國會兩黨終於達成一致，成功避免了美國聯邦政府停擺。



國會參眾兩院都通過了一項政府融資法案，它將使聯邦政府營運持續到12月3日。

參議院以65票對35票通過了這項法案，15名共和黨參議員和所有50名民主黨參議員都投了贊成票。眾議院則以254票對175票通過法案，其中34名共和黨眾議員和所有民主黨眾議員都支持該法案。

據悉，法案還包括撥款286億美元用於各州的災後恢復工作，還將斥資63億美元用於安置阿富汗戰爭中的難民。

此前，在共和黨的強烈反對下，民主黨最終放棄在政府融資法案中附加提高債務上限的嘗試。

參議院共和黨人本周否決包含提高債務上限的法案，共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）多次表態稱，共和黨樂意支持避免政府停擺的法案，但前提是不能提高債務上限。

麥康奈爾重申，民主黨須自行通過法案，提升債務上限。

民主黨讓步，讓對聯邦政府的撥款先行通過，以免政府停擺，惟現時要着手處理本擬跟撥款法案一併表決的提升債務上限問題。

共和黨稱民主黨可以其在參議院些微多數的優勢，自行提升債務上限，麥康奈爾稱，在政府撥款的問題上，民主黨已接受現實，現在對債務上限上亦要一樣。

眾議院之前通過法案暫時中止債務上限，參議院多數黨領袖（Chuck Schumer）稱參議院最快會在下週初就同一法案表決，但料將受到共和黨反對。

儘管美國國會化解了一場危機，但另一場危機正在逼近。兩黨仍需在10月18日之前提高或暫停債務上限，以防止因美國債務違約可能導致的失業、經濟損失以及股市下跌。

美國財政部長耶倫周四對眾議院金融服務委員會表示，美國債務違約將造成不可彌補的損害，並伴隨金融危機和衰退。美聯儲主席鮑威爾也警告稱，美聯儲遏制此類事件影響的能力有限。