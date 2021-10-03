美國前白宮新聞秘書新書爆料　梅拉尼婭vs伊萬卡「明爭暗鬥」

白宮前新聞秘書格里沙姆（Stephanie Grisham）在其即將出版的新書《我現在就回答你的問題》中講述了美國前第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）不為人知的一面。



美國有線新聞網絡（CNN）10月2日稱，這本書將於10月5日出版，CNN提前獲得了這本書。報道稱，梅拉尼婭被認為是美國現代政治史上最隱秘、外界所知最少的一位人物。作為特朗普和梅拉尼婭的高級助手，這也許讓她對梅拉尼婭有了更多的了解。

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報道稱，梅拉尼婭經常以第一夫人的身份出現在公共場合，除了她堅韌的、有時甚至是嚴肅的面容，沒有太多跡象表明她在想什麼。有一種印象是，她真的不在乎，也不會為美國公眾尤其是媒體，對她的看法而煩惱。

然而，根據格里沙姆的說法，情況並非如此。

報道稱，梅拉尼婭喜歡閲讀關於她的每一件小事，而且閲讀頻率很高。

格里沙姆寫道，就像她的丈夫和他所有的孩子一樣，特朗普夫人仔細查看她的新聞剪報，就像一個專注於藍圖的專家建築師一樣，沒有任何細節被忽略，沒有什麼能逃得過她的眼睛，她為自己設置了Google提醒，看到了一切。

格里沙姆稱，自己與梅拉尼婭在白宮東翼的辦公室內相處的時間並不多。在白宮工作的幾年裏，她只在梅拉尼婭指定的寬敞的辦公套房裏見過她的老闆「幾次」。

格里沙姆開玩笑地說，早在美國開始居家辦公之前，特朗普夫人就已經這樣做了。必要時，我們會有面對面的會議，但那些會議通常在電梯對面的地圖室舉行。在那裏，我們會計劃日程、回答緊迫的問題、討論目標。除此之外，第一夫人都會呆在住所的房間裏。

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格里沙姆說，梅拉尼婭經常待在住所內，特勤局給她起了個綽號叫「長髮姑娘」（Rapunzel），「因為她一直呆在自己的塔樓裏，從不下樓。」

格里沙姆看來，梅拉尼婭與伊萬卡之間的緊張並未展現在公眾面前。但在幕後，兩人之間存在着緊張關係，這往往是因為伊萬卡希望在公共活動和外訪行程中成為聚光燈下的焦點。

格里沙姆稱，當自己意識到這段微妙的關係後，梅拉尼婭告訴她自己喜歡在背後稱呼伊萬卡的綽號——公主。格里沙姆也告訴梅拉尼婭，許多白宮工作人員給伊萬卡和她的丈夫起的綽號是「實習生」。

格里沙姆還提到，梅拉尼婭對伊萬卡的憤怒經常在出訪期間爆發。特朗普拜訪英女王期間，伊萬卡曾想參與其中，但梅拉尼婭堅持不讓伊萬卡及其丈夫出現在聚光燈下。