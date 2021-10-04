新冠肺炎｜澳洲宣布承認科興疫苗　中國留學生：非常高興

澳洲藥品管理局10月1日宣布承認中國科興疫苗，中國留學生群體對此舉感到歡欣鼓舞。



澳洲廣播公司（ABC）10月2日報道稱，澳政府這一決定也受到了赴澳洲的中國留學生歡迎，這使得他們有機會完成在澳洲的學業。

這項政策將允許接種獲批疫苗的澳公民或永久居民在回國後在家隔離7天，不需要再到酒店隔離14天。儘管該政策目前並不適用於赴澳海外留學生，但ABC採訪的幾名中國留學生均表示，他們樂於見到澳政府實行這項新政策，稱這有助於他們繼續學業。

一位名叫徐靜嫺（音譯，Xu Jingxian）的法律專業留學生稱，她在回到中國後接種了科興疫苗，希望這能確保她將來留學行程的安全。但由於澳洲政府此前並不承認該疫苗，她因此無法返回悉尼。

「我對這項新政策非常高興。現在，我想我至少可以看到持學生或旅遊簽證回到澳洲的希望了。」她說。

徐靜嫺還說，在澳華人社區對澳洲經濟有着「重大貢獻」，澳洲在疫苗政策上的改動在她看來是一種「讓步」：「澳洲政府肯定不會明說自己想讓中國留學生儘可能返回，它會通過在疫苗政策上的放鬆做出一定讓步。」

報道稱，國際留學生數量的減少確實對澳洲的大學機構造成顯著的財政打擊，他們去年的收入減少了約22億美元。

在澳留學生代表組織澳洲國際學生理事會負責人貝萊・林（Belle Lim）表示，她此前曾擔心澳洲的疫苗政策會將中國等地的留學生排除在外，但澳洲承認科興疫苗有助於改變這一點。「我們認為，對於已在海外滯留18個月的留學生來說，這是個好消息。已經花了錢的學生有權利接受教育。」

10月1日，澳洲藥品管理局（TGA）宣佈承認中國科興疫苗和印度Covidshield疫苗。根據澳媒的說法，接種了TGA批准疫苗的澳公民或永久居民在入境澳洲後，只需在家隔離7天，無需再到酒店隔離14天。但這項政策在執行初期並不適用於海外留學生等群體。

澳洲計劃於11月開放國際邊境，目前該國首劑疫苗接種率接近80%，有55%的民眾已接種兩劑疫苗。