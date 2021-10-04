新冠肺炎｜日本擬2021年內引進默沙東藥廠口服藥

美國默沙東藥廠（Merck）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）口服藥molnupiravir已在最後臨床實驗階段，日本正與默沙東商討採購上述新藥事宜，以供新冠肺炎症狀輕微人士使用，預計最快2021年內引進日本及特別批准使用。



日本《每日新聞》10月4日報道，日本官員的目標是在2021年內獲得默沙東正在開發的口服抗病毒藥物molnupiravir。共同社4日則引述消息人士稱，默沙東將申請在美國緊急使用有關藥物，預計日本厚生勞動省將仿效，一旦申請在國內使用，將迅速批准此藥物。

根據默沙東對包括日本、歐洲和美國在內地區的臨床試驗中期分析，使用molnupiravir可以將確診人士住院或死亡風險減半。這藥物能抑制病毒在體內繁殖所必需的酶，適用於新冠肺炎早期患者。據說連續5天每天服用2次，可有效預防發展成嚴重症狀。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）、瑞士藥廠羅氏（Roche）和日本鹽野義製藥（Shionogi & Co.）也正研發一種用於新冠肺炎的口服藥物。

泰國官員4日表示，泰國政府正與默沙東進行磋商，以購買對方20萬個實驗性抗病毒藥丸療程。

韓國、台灣和馬來西亞亦先後指出，他們正與默沙東商討有關事宜，而正在對該藥進行試驗的菲律賓也指，希望國內的研究能夠獲得這種治療方法。