日本新首相岸田文雄：密切注視中國能否符合CPTPP高要求

香港時間10月4日晚上7時8分，在日本皇居舉行的內閣大臣認證儀式結束，岸田內閣正式成立。岸田文雄就任首相後稱，中國是日本最大的貿易夥伴，對日本來說非常重要，政府必須繼續與北京對話。他也稱中國申入CPTPP，要符合協定的高要求。



岸田亦就中國申入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）回應，稱政府一定密切注視中國能否符合它的高要求，尤其是在國有公司以及資訊安全方面。

他稱不清楚中國能否做得到加入CPTPP的高要求。

此外他指出，中國看來在嘗試以武力在一些地方改變現狀。此外他也提及中國在人權方面有一些令人有疑問的問題。

圖為2021年10月4日，在日本皇居舉行的內閣大臣認證儀式，圖中左方是日皇德仁，站在他對面的是日本自民黨新總裁岸田文雄，他將成為日本第100任首相。（AP）

政策核心：創新＋科研

岸田文雄在就職後稱，會盡其所能執行首相的職務。他稱計劃中新設的經濟安保大臣，會致力於防止日本科技外流。他說新政府的政策核心，會是創新及科研。

他稱他的政府會以抗疫為首要任務，推出一個全面的病毒政策，包括增加檢測以及促進接種。政府會增加病床，以及讓政府在應對疫情方面做得更好。他們亦會創立一個新的小組，制定後疫情時期的措施。政府亦會將疫情帶來的數碼化改革加快進行。

有分析認為，相較於前任及再前一任首相，岸田政府的政策不會有太大變化。圖為2021年10月4日，日本首相菅義偉（中）、外務大臣茂木敏充（左）及財務大臣麻生太郎（右）在首相官邸出席內閣會議。其中菅義偉及麻生太郎將卸任。（AP）

岸田文雄稱會迅速制定經濟方案，政府會制定新的經濟方案以協助那些有疫情爆發後變得有需要的人。

他稱政府會創建一個促進多元化的社會。政府會採取激烈的措施，推高前線員工的收入。

外交方面，他說政府會繼續以日美關係作為日本外交政策的基礎。此外日本將加強其防禦能力。他說準備好與朝鮮領袖金正恩會面。岸田文雄也說，會盡己所能創造一個無核武的世界。岸田稱想與美國總統拜登（Joe Biden）討論讓世界擺脫核武的可能性。