美國發表涉台聲明　中國稱將採取一切必要措施粉碎「台獨」圖謀

針對美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）10月3日發表聲明稱，美國政府對於北京在台灣附近軍事挑釁活動深表關切，指責中國破壞區域和平穩定，敦促北京停止對台灣施壓與脅迫，中國外交部次（4）日通過網站發布答記者問，駁斥普萊斯言論違反一中原則，「輪不到美國說三道四」，並稱「搞台獨是死路一條」。



中國外交部網站發布外交部發言人華春瑩就美國國務院發言人發表涉台聲明答記者問。對於美國政府宣稱將依據美中三個聯合公報及「與台灣關係法」、「對台六項保證」維持對台承諾，支持台加強自衛能力。華春瑩表示，台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。美方有關言論嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，對外發出極為錯誤和不負責任的訊號。

中國外交部稱，「一段時間來，美方在售台武器、加強美台官方軍事聯繫等方面消極動作不斷，包括出台7.5億美元售台武器計劃，美軍機降落台島，軍艦頻頻過航台灣海峽等。這些挑釁行動損害中美關係，破壞地區和平穩定，中方堅決反對並採取必要應對措施」。

中國外交部並重申，一個中國原則是中美關係的政治基礎。「在台灣問題上，美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是自己單方面炮製的什麼東西」。搞「台獨」是死路一條。中國政府將採取一切必要措施，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。北京捍衛國家主權和領土完整的決心與意志堅定不移。

最後，中國外交部並向美國政府喊話，呼籲美方應糾正錯誤，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止為「台獨」分裂勢力撐腰打氣，以實際行動維護而不是破壞台海和平穩定。