Windows 11正式推出　Win 10用戶即日可免費升級

微軟在10月5日正式發布視窗系列的最新版Windows 11。這是繼Windows 10發布的6年後，微軟再次推出的新作業系統。所有符合硬件要求的用戶，現在就可選擇免費升級。



Windows 11的一個特色，是把自Windows 95以來放置在左下方的「開始」鍵，移到正中間。而按下工作列也是從中間展開，這相信會是所有Win 11用戶發現的最大不同。

微軟首席產品官帕奈（Panos Panay）表示，新Windows旨在給予用戶更「乾淨、新鮮和簡單」的操作體驗。新系統不會與人們過去熟知的相差太遠，在開發的介面上，帕奈表示這是團隊經觀察用戶如何使用電腦而特別設計，Windows 11會是一個「新時代的開始」。

圖為Windows 11的開始介面，由傳統的左下方移至中間。（Microsoft）

除了介面外，Win 11還有更多的功能更新，其中包括可以直接經Amazon運行Android手機的軟件；Microsoft Store亦經重新設計，第三方應用被充許直接在市場上銷售，進一步讓Windows變得更貼近手機獲得應用程式的概念。

在硬件應用上，Win 11可直線容許顯示卡讀取SSD上的資料，加快遊戲的讀取及處理時間，讓遊戲更順暢。但這需要支援Direct Storage的顯示卡才能做到。這亦意味着，要享受Win 11的全部功能，需要更新電腦硬件。

並非所有目前Win 10用戶，都能升級Win 11。安裝Win 11的其中一個最低要求，是用戶的硬件上有支持「信賴平台模組」TPM 2.0的晶片組。

在Win 10推出時，微軟曾表示這會是最後一個的Windows版本，儘管這承諾在6年後被打破。所有符合硬件要求的Win 10用戶，即日起可選擇免費升級。隨着新系統的推出，Win 10 將於2025年退役。