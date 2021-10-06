FB死機7小時　Telegram激增7000萬用戶　CEO：歡迎其他平台難民

Telegram創辦人帕維爾 (Pavel Durov) 表示，在Facebook和WhatsApp死機當天，Telegram激增7000萬用戶，他表示歡迎新用戶：「我們不會像其他人那樣令你失望。」 另一即時通訊應用程式Signal一天內亦增加了數百萬新用戶。



Telegram創辦人兼CEO帕維爾在他的Telegram頻道上宣布，Telegram用戶註冊和活躍度創下歷史新高：「我們一天內接待了超過7000萬來自其他平台的難民。」他為團隊順利應對大規模增長感到自豪，完美地服務絕大多數用戶，「除美洲一些用戶會遇到比平時稍慢的速度，因為當地數百萬人正趕著同時註冊Telegram。」他還請現有用戶幫助新手熟悉Telegram：「確保他們留下，看看為何Telegram領先對手數光年。」

Telegram 創始人兼CEO 帕維爾·杜羅夫 (Pavel Durov) 宣布一天內多了7000萬用戶，創歷史新高。（ Telegram 頻道截圖）

Facebook 以及其旗下通訊平台 WhatsApp周一停擺7小時，這對其他競爭對手來說是美好的一天。

即時通訊Signal官方推特在WhatsApp周一停擺之際發文表示，「數百萬新用戶」當日加入Signal，部份新用戶有看不見完整聯絡人名單的問題，正積極解決。另外一條推文則祝福其他平台的工程師盡快修復相關服務。