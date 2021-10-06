英國缺貨潮惡化　校長教師囤購罐頭防學童捱餓

英國因勞動力不足、運輸受阻等原因，貨品、汽油都出現短缺問題，除了威脅聖誕節日，供暖不足等問題，連已復課的學校校園亦受影響。全國各地的教職員、校長憂慮學童吃不飽，開始囤購罐頭食品及乾糧。



英國《每日電訊報》報道，由於肉類、水果等新鮮食品的運輸隨時出現延誤，不少學校已收到相關警告，需要囤積罐裝食品。在部分地區，有老師更要親自到超巿掃貨，購買各種乾糧以免學生在午飯吃不飽。

批發發貨商聯會總裁James Bielby警告，貨車及汽油短缺，令每朝運送親鮮食品到各地學校的工作，已「越來越困難」。由於食品種類稀缺，學校的餐單選擇減少，而且越來越依賴急凍午餐。「我們叫校方儲備罐頭和保存期較長的食物。」

他指出，由於學校難以存放大量食品，需要每日發貨。「除非情況迅速有改善，否則有的學校將會因為無法提供午餐而需要停課。」

供應短缺下，學校也要儲糧。英國威爾特郡一間學校的職員同超巿掃貨。（ Downland School/Twitter）

英國蘭開夏郡（Lancashire）本周有約500間學校被迫縮減午餐餐單。負責每日供應6.5萬份學童午餐的郡政府指出，學校將改而提供焗薯、三文治、湯等簡食。

目前，全英大型貨車司機（HGV，heavy goods vehicle）依然嚴重短缺，短缺量高達9萬人。約翰遜政府上月宣布將向5,000外國重型貨車司機提供臨時簽證，但在首月推出的300個外國貨車司機簽證名額，但只收到127份申請。

在新冠疫情以來，約有二萬名歐盟貨車司機返回祖國，而在過去一年半，另有五萬名英國司機停工。而且疫下封鎖期間，HCV駕照的考試及申請都一度停止，相關部門人員在家辦公拖慢處理工作，導致司機短缺情況更加惡化。目前等候考試的時間平均需時3.3星期，而疫情前的輪候時間則為平均2.7星期。

運油車司機同樣短缺，燃油供應同受影響。(ＡP)

除此之外，脫歐也是司機荒的遠因之一。在脫歐後，歐盟跟英國之間失去人口自由流動權利，不少歐盟勞工因看淡在英前境，早已離開。如今英國政府雖苦苦呼籲歐盟司機來英，卻不得要領。在國內，貨車司機勞動力亦面臨青黃不接的情況，年輕一代都不願投身這個辛勞而工時長的行業。

貨車司機短缺威脅學童午餐安排，餐廳及酒吧的生意亦嚴重影響。餐飲業組織UKHospitality總裁Kate Nicholls表示，「司機嚴重短缺正影響供應鏈的所有環節，從農場到餐桌都感受得到，我們的成員報告，每五次交付，就有一次沒有出現。」

擺在面前的斷貨危機似乎未有解決迹象，或許英國民眾在今年多少也要依賴冷藏或罐裝食品過聖誕。