阿聯酋啟動小行星登陸計劃　2028年升空

阿聯酋10月5日宣布啟動新的太空任務。繼環繞火星及月球登陸計劃後，阿聯酋宣布將在2028年發射人造衛星，前往圍繞火星與木星的小行星帶，探索並降落在其中一顆小行星上，探索太陽系與地球的起源。



人造衛星將花5年時間，來回地球與金星以取得足夠速度，投送至小行星帶。預計旅程共36億公里。隨行衛星將在其中一顆小行星降落，展開小行星探索，直至電池消耗殆盡。

在太陽系中已知約有110萬個衛星圍繞着太陽運動，其中帶部分介於火星和木星軌道之間。它們據指是太陽系構成時殘留的「塵埃」，也是構成行星的材料。目前只有美國，歐盟與日本曾前往並成功在小行星帶進行探索任務，研究小行星帶有助探索太陽系與地球的起源。

圖為2020年6月，阿聯酋希望號人造衛星圍繞火星的插畫。（AP）

阿聯酋的希望號在2021年2月成功抵達火星，環繞飛行並開始探測火星進行研究。阿聯酋同時正計劃在2024年發射無人探月太空船，小行星探索會是他們公布的最新計劃。

阿聯酋太空總署署長兼內閣先進科學部長阿米里（Sarah Al-Amiri）表示，他們知道這個任務既複雜且艱巨：「我們完全理解這並不容易，但我們亦理解承擔如此巨大、具挑戰性的計劃的好處。」