日本「出雲號」成功試驗F-35B戰機起降　影片公開

美國海軍學會新聞網站（USNI News）10月5日報道，兩架來自美國海軍陸戰隊的F-35B戰鬥機10月3日從日本岩國海軍陸戰隊航空站起飛後，在「出雲號」護衛艦上進行起降，以測試其甲板改裝效果。日本海上自衛隊之後在Twitter公開影片。
日本海上自衛隊在5日的聲明中稱，這是F-35B戰鬥機首次降落在日本海上自衛隊艦艇上，日本正在努力通過穩步升級「出雲號」來提高在海上和空中的實力，本次操作收集了各種數據，以提高日本和美國之間的「協作能力」。
10月3日、海上自衛隊 #護衛艦「#いずも」🇯🇵が #米海兵隊🇺🇸の支援を受け、初のF-35B戦闘機の発着艦による検証作業を行いました。海上自衛隊は引き続き、航空自衛隊 に導入予定のF-35B戦闘機運用能力獲得に向け、「いずも」型護衛艦における所要の改修を進めて参ります。#F35B pic.twitter.com/Ri3LqjeiLN— 防衛省 海上自衛隊 (@JMSDF_PAO) October 5, 2021
報道稱，為了使F-35系列戰機能在其上起降，「出雲號」在6月進行升級改造。報道提到，最終的升級工作將在2025年完成，第二階段的升級涉及改變艦艏甲板的形狀，以及內部重組。
10月3日、護衛艦「#いずも」は、米海兵隊F-35B戦闘機の発着艦検証作業を実施しました。海上自衛隊は、STOVL機の運用能力獲得に向け、「いずも」型護衛艦の改修を確実に実施し、海空領域における能力向上を図っています。#F35B #初の離着艦 #日米同盟 #即応 pic.twitter.com/o9PRlyRQqj— 海上自衛隊 自衛艦隊（公式） (@JMSDF_SDF) October 5, 2021