日本「出雲號」成功試驗F-35B戰機起降　影片公開

撰文：魏向宇
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美國海軍學會新聞網站（USNI News）10月5日報道，兩架來自美國海軍陸戰隊的F-35B戰鬥機10月3日從日本岩國海軍陸戰隊航空站起飛後，在「出雲號」護衛艦上進行起降，以測試其甲板改裝效果。日本海上自衛隊之後在Twitter公開影片。

日本海上自衛隊在5日的聲明中稱，這是F-35B戰鬥機首次降落在日本海上自衛隊艦艇上，日本正在努力通過穩步升級「出雲號」來提高在海上和空中的實力，本次操作收集了各種數據，以提高日本和美國之間的「協作能力」。

報道稱，為了使F-35系列戰機能在其上起降，「出雲號」在6月進行升級改造。報道提到，最終的升級工作將在2025年完成，第二階段的升級涉及改變艦艏甲板的形狀，以及內部重組。

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