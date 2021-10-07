楊潔箎與沙利文在蘇黎世會晤　能否重建中美溝通管道？｜國際晨報

中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）10月6日在瑞士蘇黎世會面，在中美關係緊張之際，外界關注中美能否重建溝通渠道，也關注兩方能否為「習拜會」帶來契機。



在這次會面前，中國政府10月6日證實，根據美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平9月10日通電話達成的共識，楊潔篪與沙利文會晤，他們就中美關係及有關問題交換意見。白宮則表示，雙方將持續尋求方法、負責任地處理兩國之間的競爭。

對於這次會面，外界關注中美能否重建溝通渠道。雖然中美在多項議題上存在分歧，在澳英美聯盟（AUKUS）、台灣議題上，雙方繼續唇槍舌劍，但其實中美之間近來也有「暖風」傳來，例如美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）提出「關稅排除程序」，她10月4日又明言美方不願「點燃中美貿易緊張關係」。

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近來輿論也開始留意，11月的中非合作論壇（FOCAC）峰會，會否為「習拜會」創造難得的機會，有分析文章便認為，這次楊潔箎與沙利文的會晤就是另一波為「習拜會」作磋商的場合，與數個月前不同，此刻中美之間有一些回暖之感，也許可以對這個會面抱持比過去更高的期待。

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