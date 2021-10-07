英國法院裁定　杜拜酋長使用「飛馬」軟件入侵前妻電話

英國法院10月6日裁定，在阿聯酋杜拜邦酋長阿勒馬克圖姆（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum）「明示或暗示的授權」下，他的代理人使用間諜軟件「飛馬」（Pegasus）入侵他前妻，以及5名與她關係密切人士的電話。



英國倫敦高等法院裁定，在阿勒馬克圖姆與他47歲前妻哈亞（Haya bint al-Hussein）於倫敦離婚監護權官司進行期間，哈亞、她的律師及其他隨行人士手機遭到間諜軟件「飛馬」入侵。

其中一名手機被入侵的人是哈亞的代表律師沙克爾頓（Fiona Shackleton）。她在英國王儲查理斯王子與戴安娜王妃鬧離婚時，她是王儲的代表律師。是英國前首相貝理雅（Tony Blair）夫人彭雪玲（Cherie Blair）通知沙克爾頓，這位律師才知道自己和哈亞手機被入侵。

巧合的是，「飛馬」由以色列公司NSO Group研發，沙克爾頓也是公司的外部顧問。

哈亞王妃與律師2020年2月28日抵達高等法院。哈亞被指2019年帶同近3200萬美元與子女逃亡到英國，申請強迫婚姻保護令和禁止騷擾令。（Getty Images）

恩愛夫妻撕破臉

哈亞是約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）同父異母的妹妹，她2019年4月帶着兩個小孩，即現年13的賈莉拉（Jalila）以及9歲的扎耶德（Zayed）逃到英國。她稱擔心自己的安全。

現年72歲的阿勒馬克圖姆與47歲的哈亞曾有過一段美好的婚姻，但兩人後來陷入漫長又「燒錢」的離婚官司。有媒體在2020年爆料，稱哈亞離婚前與英國保鏢偷情至少2年。

阿勒馬克圖姆要求賈莉拉及扎耶德返回阿聯酋。但哈亞請求法院監護她的子女，並申請禁止騷擾令。

杜拜王妃：哈亞向英國高等法院申請「強迫婚姻保護令」、「禁止騷擾令」以及子女監管權。（Reuters）

對前妻亦步亦趨

6日的裁決亦指出，阿勒馬克圖姆為了探知前妻與子女生活有多無所不用其極。為阿勒馬克圖姆工作的人嘗試買下一幢大廈，而令人訝異的是，它就位於哈亞物業的隔壁。法院裁定此舉令她覺得自己被捕獵、不安全，以及「再也不能呼吸」。

根據法院判決，穆罕穆德以「明示或暗示」方式，批准使用惡意軟體「飛馬」入侵哈亞的手機。

主審法官麥法蘭（Andrew McFarlane）裁定：「調查結果指出完全的濫用信任，以及實際上、在很大程度上濫用權力」。阿勒馬克圖姆在一份聲明中否認所有指控，稱會繼續做自己在做的事。他又指法院是基於不完整的事實做出結論。

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飛馬「往績」駭人

包括美國《華盛頓郵報》和英國《衛報》在內17間傳媒組織7月18日發表一項調查稱，由國際特赦組織（Amnesty International）和法國非牟利新聞機構Forbidden Stories獲取的潛在監控清單上有5萬多個電話號碼一項公布的調查顯示，以色列企業NSO Group旗下間諜軟件飛馬被多個國家的政府用於入侵包括人權社運家、記者和政客在內人士的手機。

NSO Group於7月18日發聲明否認其事。

記者確認來自50個國家的1,000多名機主，包括189名記者、600多名政治人物和政府官員、至少65名企業高層、85名維權人士和幾位國家元首，還有2名與已故沙特阿拉伯裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）關係密切的女子。

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