澳英美聯盟｜法國外長勒德里昂：駐澳洲大使將返坎培拉

澳洲與美國、英國組成澳英美聯盟（AUKUS），並取消與法國的潛艇合約，引起巴黎政府極度不滿，更召回駐澳大使，至10月6日，法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）終表示，駐澳大使將返回澳洲坎培拉。



與美國務卿會面

勒德里昂6日與到訪巴黎的美國務卿布林肯（Antony Blinken）會面後，他在一次國會聽證會上告訴議員，這次危機嚴重，他稱「不會僅僅因為我們恢復對話就得到解決，它還會持續下去。為了擺脫它，我們將需要行動而非空談」。

法美關係：法國外長勒德里昂10月5日在巴黎與美國務卿布林肯會談。（AP）

對於美法關係，勒德里昂表示，法國希望到了10月底，總統馬克龍（Emmanuel Macron）前往意大利羅馬（Rome）出席二十國集團（G20）峰會期間與美國總統拜登（Joe Biden）會面前，兩國關係可取得改善。在此之前，兩國還將繼續溝通。

布林肯離開巴黎前形容，包括與馬克龍的會面在內，他的會談是非常積極且非常富有成效的對話。

駐澳大使將返坎培拉

勒德里昂又表示，他已要求駐澳洲大使帶着兩個任務返回坎培拉，即重定法國與澳洲未來關係的條款，並在澳洲具體實施終止未來潛艇計劃的決定時，捍衛法方的利益。