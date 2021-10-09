美國核潛艇南海撞不明物　美軍專業水平被質疑

美軍海狼級核潛艇「康涅狄格」號10月2日在南海水域撞到水下不明物體，造成多人受傷。俄專家認為事故與美國海軍的專業水平有關。



俄羅斯連塔網10月8日報道，碰撞事故發生在水下，該潛艇目前處於安全穩定狀態。據美國軍方稱，事故並未影響核反應堆。

俄羅斯軍事專家科諾瓦洛夫（Ivan Konovalov）認為，美國潛艇與不明物體相撞的原因是軍方的失誤。美國駐亞太地區海軍的僱員是非專業人員，五角大樓曾多次討論他們的技能問題。此外，美國潛艇和艦船也頻頻發生類似事故，包括潛艇在內的各種美國海軍艦艇曾與民用船隻發生過多次碰撞。

俄羅斯退役海軍少將赫米羅夫（Vsevolod Khmirov）稱，但原因之一始終是船員的行為。除了設備的適用性外，人員的準備和專業水平也很重要，他們必須能夠控制潛艇，以免發生此類事件。

Statement regarding #USSConnecticut (SSN 22):



The #USNavy Seawolf-class fast-attack submarine struck an object while submerged on Oct. 2, while operating in international waters in the Indo-Pacific region. There are no life threatening injuries.



More: https://t.co/2ojR5arcd4 pic.twitter.com/VNSQI5XJet — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) October 7, 2021

俄羅斯《消息報》援引赫米羅夫的觀點稱，許多此類事故的原因是船上導航員使用了未經修正的地圖。而船員必須了解該地區的情況。例如，珊瑚礁、可以改變位置的淺灘以及其他水下物體。我們無法對這種特殊情況做出假設，因為不知道該船航行的深度和模式。

赫米羅夫稱，但原因之一始終是船員的行為。除了設備的適用性外，人員的準備和專業水平也很重要，他們必須能夠控制潛艇，以免發生此類事件。