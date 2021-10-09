美國放寬限制　接種世衛核准6疫苗可入境　包括科興及國藥

美國疾病控制與預防中心（CDC）10月9日稱，美國將接受接種美國監管機構或世界衛生組織授權的COVID-19疫苗的國際遊客入境。



據路透社10月9日報道，9月20日，白宮宣布美國將在11月取消對來自中國、印度、巴西和大部分歐洲國家在內的33個國家的航空旅客的旅行限制，前提是這些旅客已全面接種COVID-19疫苗。但白宮沒有具體說明將認可哪些疫苗。

CDC發言人周五對路透社表示，「經FDA授權/批准或被世衛組織列為緊急使用的六種疫苗將符合標準。」

世衛目前列入允許作緊急使用的疫苗包括輝瑞疫苗、阿斯利康（AstraZeneca）、強生、莫德納、中國國藥及科興疫苗。

輝瑞疫苗與美國藥廠輝瑞（Prizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發。這種疫苗在中國大陸及港澳的商品名稱的復必泰（Comirnaty ），其引進及商業化是由BioNTech的合作夥伴復星醫藥負責。

周五晚些時候，CDC表示，「本周早些時候，為了讓航空公司有所準備，我們通知了他們」將會認可的疫苗。CDC還補充說，「CDC將在旅行要求最終確定後發布更多指導和訊息。」

美國航空公司、達美航空公司、聯合航空公司和其他的航空公司表示，「對CDC批准入境旅客的授權疫苗接種清單感到高興。在2021年11月初之前，我們期待與政府合作實施這一新的全球疫苗計畫，並測試這一框架。」

由於美國食品藥品監督管理局（FDA）批准的疫苗並未在所有國家廣泛使用，一些國家曾敦促拜登政府接受世衛組織批准的疫苗。

美國將接納來自歐洲26個神根國家以及英國、愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗和巴西的完全接種疫苗的航空旅客。這意味着新的COVID-19疫苗要求現在將適用於幾乎所有飛往美國的外國人。

CDC仍必須最終確定併發布針對國際遊客的新合同追蹤規則，並於9月15日將其發送給白宮進行審查。

CDC還必須詳細說明例外規則，其中包括尚未符合接種條件的兒童，以及來自疫苗未廣泛被提供國家的訪客。